Токаев назвал Россию и Казахстан соседями от бога

10 февраля 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев с уважением относится к России Фото: официальный сайт президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога». Он отметил, что страны продолжат развивать отношения. «Казахстан и Россия являются соседями от бога. У нас самая протяженная сухопутная граница в мире. И кроме дружбы, сотрудничества других взаимоотношений, между нашими странами просто быть не может», — сообщил Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Трансляцию мероприятия приводит канал «Россия 24». Во время встречи стороны также обсудили недавние протесты в Казахстане. Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд, пишет RT. Ранее Токаев заявлял, что у него нет долга перед Путиным за привлечение сил ОДКБ и помощь российских миротворцев во время январских беспорядков в республике. Он отметил, что за беспорядками в Казахстане стояли подготовленные боевики, которые прибыли в страну под видом гастарбайтеров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога». Он отметил, что страны продолжат развивать отношения. «Казахстан и Россия являются соседями от бога. У нас самая протяженная сухопутная граница в мире. И кроме дружбы, сотрудничества других взаимоотношений, между нашими странами просто быть не может», — сообщил Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Трансляцию мероприятия приводит канал «Россия 24». Во время встречи стороны также обсудили недавние протесты в Казахстане. Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд, пишет RT. Ранее Токаев заявлял, что у него нет долга перед Путиным за привлечение сил ОДКБ и помощь российских миротворцев во время январских беспорядков в республике. Он отметил, что за беспорядками в Казахстане стояли подготовленные боевики, которые прибыли в страну под видом гастарбайтеров.