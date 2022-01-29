Токаев: как террористы проникли в Казахстан во время беспорядков

Через аэропорт Алма-Аты в Казахстан проникли боевики, заявил президент Касым-Жомарт Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Аэропорт Алма-Аты был захвачен во время январских беспорядков в Казахстане, чтобы доставить через него боевиков из другой страны под видом трудовых мигрантов. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

«[Во время беспорядков] боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции», — рассказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что организаторов беспорядков не интересовали материальные ценности. Их целью были уголовные дела и досье на сотрудников правоохранительных органов. «Это была тщательно спланированная акция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа», — добавил он.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок, во время которых был захвачен аэропорт Алма-Аты. Токаев просил помощи в стабилизации ситуации у ОДКБ. Большую часть миротворцев составили российские войска. Издание WarGonzo сообщало, что за действиями радикального ядра протестов стоит Турция. Главной целью организаторов беспорядков было нанесение «серьезного удара по авторитету России и ее роли в Средней Азии».

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