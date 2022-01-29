Президент Казахстана заявил, что ничего не должен Путину

29 января 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин направлял российских миротворцев в Казахстан во время протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него нет долга перед президентом РФ Владимиром Путиным за привлечение сил ОДКБ и помощь российских миротворцев во время январских беспорядков в республике. Об этом заявил сам Токаев в эфире телеканала «Хабар 24». «Никаких разговоров с Путиным о том, что „мы потом рассчитаемся“ не было. <…> ОДКБ — наша общая организация, создана в 1992 году. Я обращался „к самому себе“. Использование миротворческого контингента ОДКБ было законным. Миротворцы не произвели ни оного выстрела. Они обеспечивали тыл. И сыграли психологическую устрашающую роль для бандитов», — сказал Токаев, подчеркнув, что контингент был не только российский. Также казахстанский лидер заявил о предстоящей поездке в Россию. По его словам, в феврале он прибудет в РФ, чтобы, в том числе, подписать с Путиным документы о сотрудничестве. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. По словам Токаева, боевики проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. Глава республики просил помощи в стабилизации ситуации у ОДКБ. В частности, в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него нет долга перед президентом РФ Владимиром Путиным за привлечение сил ОДКБ и помощь российских миротворцев во время январских беспорядков в республике. Об этом заявил сам Токаев в эфире телеканала «Хабар 24». «Никаких разговоров с Путиным о том, что „мы потом рассчитаемся“ не было. <…> ОДКБ — наша общая организация, создана в 1992 году. Я обращался „к самому себе“. Использование миротворческого контингента ОДКБ было законным. Миротворцы не произвели ни оного выстрела. Они обеспечивали тыл. И сыграли психологическую устрашающую роль для бандитов», — сказал Токаев, подчеркнув, что контингент был не только российский. Также казахстанский лидер заявил о предстоящей поездке в Россию. По его словам, в феврале он прибудет в РФ, чтобы, в том числе, подписать с Путиным документы о сотрудничестве. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. По словам Токаева, боевики проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. Глава республики просил помощи в стабилизации ситуации у ОДКБ. В частности, в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении.