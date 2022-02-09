В структуре мэрии Челябинска произошла отставка

В главном коммунальном предприятии Челябинска сменилось руководство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске подал в отставку руководитель МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташев. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Генеральный директор МУП „ПОВВ“ Денис Поташев увольняется по собственному желанию. Временно исполнять полномочия руководителя предприятия с 14 февраля будет главный инженер предприятия Юрий Коркин», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

На балансе МУП «ПОВВ» находится более 3 тыс. км сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов.