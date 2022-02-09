09 февраля 2022

В структуре мэрии Челябинска произошла отставка

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Поездка депутатов на МУП ПОВВ. Челябинск., рыльских виталий, шмидт андрей, очистные сооружения, муп повв
В главном коммунальном предприятии Челябинска сменилось руководство Фото:

В Челябинске подал в отставку руководитель МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташев. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Генеральный директор МУП „ПОВВ“ Денис Поташев увольняется по собственному желанию. Временно исполнять полномочия руководителя предприятия с 14 февраля будет главный инженер предприятия Юрий Коркин», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

На балансе МУП «ПОВВ» находится более 3 тыс. км сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов.

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В Челябинске подал в отставку руководитель МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташев. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии Челябинска. «Генеральный директор МУП „ПОВВ“ Денис Поташев увольняется по собственному желанию. Временно исполнять полномочия руководителя предприятия с 14 февраля будет главный инженер предприятия Юрий Коркин», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. На балансе МУП «ПОВВ» находится более 3 тыс. км сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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