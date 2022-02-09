09 февраля 2022

Мэрия Миасса требует 1,5 млн рублей с популярного курорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по туризму Дубровский Челябинск, сиротин олег
Владелец курорта «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил, что с иском мэрии Миасса разбираются его юристы Фото:

Администрация Миасса (Челябинская область) требует почти 1,5 млн рублей с популярного курорта «Золотой пляж» известного бизнесмена Олега Сиротина. Это следует из базы данных судебных дел.

«Администрация Миасского городского округа обратилась с исковым заявлением к ООО „Золотой пляж“ о взыскании задолженности по договору аренды №7808 от 30.09.2016 в размере 1 млн 096 тысяч рублей. А также пени за период с 06.10.2017 по 03.07.2019 в размере 349 тысяч 804 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

В общей сложности сумма иска составляет почти 1,5 млн рублей. Судебное заседание по делу неоднократно откладывалось. Следующее назначено на 6 апреля.

Помимо «Золотого пляжа», расположенного в прибрежной зоне озера Тургояк, Сиротин владеет частью горнолыжного курорта «Завьялиха» и горнолыжным центром «Солнечная долина». На его объектах проходит ряд соревнований всероссийского и международного уровня, а также Ильменский фестиваль бардовской песни. У нынешней команды миасских властей сложились неоднозначные отношения с предпринимателем.

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Администрация Миасса (Челябинская область) требует почти 1,5 млн рублей с популярного курорта «Золотой пляж» известного бизнесмена Олега Сиротина. Это следует из базы данных судебных дел. «Администрация Миасского городского округа обратилась с исковым заявлением к ООО „Золотой пляж“ о взыскании задолженности по договору аренды №7808 от 30.09.2016 в размере 1 млн 096 тысяч рублей. А также пени за период с 06.10.2017 по 03.07.2019 в размере 349 тысяч 804 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU). В общей сложности сумма иска составляет почти 1,5 млн рублей. Судебное заседание по делу неоднократно откладывалось. Следующее назначено на 6 апреля. Помимо «Золотого пляжа», расположенного в прибрежной зоне озера Тургояк, Сиротин владеет частью горнолыжного курорта «Завьялиха» и горнолыжным центром «Солнечная долина». На его объектах проходит ряд соревнований всероссийского и международного уровня, а также Ильменский фестиваль бардовской песни. У нынешней команды миасских властей сложились неоднозначные отношения с предпринимателем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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