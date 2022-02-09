Мэрия Миасса требует 1,5 млн рублей с популярного курорта

Владелец курорта «Золотой пляж» Олег Сиротин заявил, что с иском мэрии Миасса разбираются его юристы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Миасса (Челябинская область) требует почти 1,5 млн рублей с популярного курорта «Золотой пляж» известного бизнесмена Олега Сиротина. Это следует из базы данных судебных дел.

«Администрация Миасского городского округа обратилась с исковым заявлением к ООО „Золотой пляж“ о взыскании задолженности по договору аренды №7808 от 30.09.2016 в размере 1 млн 096 тысяч рублей. А также пени за период с 06.10.2017 по 03.07.2019 в размере 349 тысяч 804 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

В общей сложности сумма иска составляет почти 1,5 млн рублей. Судебное заседание по делу неоднократно откладывалось. Следующее назначено на 6 апреля.

Помимо «Золотого пляжа», расположенного в прибрежной зоне озера Тургояк, Сиротин владеет частью горнолыжного курорта «Завьялиха» и горнолыжным центром «Солнечная долина». На его объектах проходит ряд соревнований всероссийского и международного уровня, а также Ильменский фестиваль бардовской песни. У нынешней команды миасских властей сложились неоднозначные отношения с предпринимателем.