09 февраля 2022

В ХМАО увольняется директор МУП с зарплатой выше, чем у Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, документы к совещанию, документы к заседанию
Директор МУП «СРЭС» Владислав Васьков неожиданно уходит в отставку Фото:

Директор МУП «Сургутские районные электрические сети» Владислав Васьков, у которого зарплата была выше, чем у губернатора ХМАО Натальи Комаровой, уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«С Васьковым не будет продляться трудовой контракт. Он еще ходит на работу, но уже начал подыскивать себе варианты трудоустройства», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района предположил, что уход Васькова может быть связан с ухудшением отношений с главой муниципалитета Андреем Трубецким. «Они достаточно тесно общались. Васьков был „техником“ Трубецкого на выборах осенью 2021 года. Но случился какой-то производственный скандал, который перечеркнул все», — считает источник.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об уходе Васькова с должности. «От него есть заявление о досрочном расторжении трудового договора», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что годовой доход Васькова в должности директора СРЭС в 2019 году составил порядка шести млн рублей. В то время как губернатор ХМАО заработала за этот же период времени 5,5 млн рублей.

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Директор МУП «Сургутские районные электрические сети» Владислав Васьков, у которого зарплата была выше, чем у губернатора ХМАО Натальи Комаровой, уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «С Васьковым не будет продляться трудовой контракт. Он еще ходит на работу, но уже начал подыскивать себе варианты трудоустройства», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района предположил, что уход Васькова может быть связан с ухудшением отношений с главой муниципалитета Андреем Трубецким. «Они достаточно тесно общались. Васьков был „техником“ Трубецкого на выборах осенью 2021 года. Но случился какой-то производственный скандал, который перечеркнул все», — считает источник. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об уходе Васькова с должности. «От него есть заявление о досрочном расторжении трудового договора», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что годовой доход Васькова в должности директора СРЭС в 2019 году составил порядка шести млн рублей. В то время как губернатор ХМАО заработала за этот же период времени 5,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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