Иммунолог Крючков назвал плохой знак в лечении Жириновского

10 февраля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский вакцинировался против коронавируса восемь раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет дольше недели подключен к аппарату ИВЛ, это будет плохим знаком в лечении против коронавируса. Об этом URA.RU сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть шанс выжить, так шанс и не выжить. Если эта ситуация на ИВЛ затянется, это будет плохой знак, потому что там и внутрибольничные инфекции, и полиорганная недостаточность нарастает. Это знак, что не получается стабилизировать состояние, когда не получается вернуть в течение недели, максимум», — сказал URA.RU Николай Крючков. Кандидат наук подчеркнул, что важную роль в выздоровлении играет наличие хронических заболеваний. «Здесь вопрос о сопутствующих патологиях. Диабет, конечно, сильно осложняет ситуацию. Наверно, еще и сердце поражено. Легкие не думаю, что в порядке. Мы не знаем, что с почками, а это важно для реанимационных мероприятий. Прогнозы я не люблю такие делать», — уточнил собеседник агентства. Иммунолог также напомнил историю с заболеванием певицы Максим (Марина Абросимова), которая находилась на ИВЛ. «Помните ситуация с Максим была. Я говорил тогда журналистам, что не спешите хоронить. Она ведь на ИВЛ лежала. Это, во-первых, неизвестно почему. Многие думают так, попал на ИВЛ — труп», — отметил он. 2 февраля Владимир Жириновский с коронавирусом был доставлен в Центральной клинической больнице в Москве. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Также инсайдеры агентства подчеркнули, что в случае ухудшения состояния политика, он будет направлен на лечение за границу. В СМИ отмечают, что Жириновский был вакцинирован восемь раз. Академик Виталий Зверев в беседе с URA.RU посоветовал не прививаться такое количество раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет дольше недели подключен к аппарату ИВЛ, это будет плохим знаком в лечении против коронавируса. Об этом URA.RU сообщил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть шанс выжить, так шанс и не выжить. Если эта ситуация на ИВЛ затянется, это будет плохой знак, потому что там и внутрибольничные инфекции, и полиорганная недостаточность нарастает. Это знак, что не получается стабилизировать состояние, когда не получается вернуть в течение недели, максимум», — сказал URA.RU Николай Крючков. Кандидат наук подчеркнул, что важную роль в выздоровлении играет наличие хронических заболеваний. «Здесь вопрос о сопутствующих патологиях. Диабет, конечно, сильно осложняет ситуацию. Наверно, еще и сердце поражено. Легкие не думаю, что в порядке. Мы не знаем, что с почками, а это важно для реанимационных мероприятий. Прогнозы я не люблю такие делать», — уточнил собеседник агентства. Иммунолог также напомнил историю с заболеванием певицы Максим (Марина Абросимова), которая находилась на ИВЛ. «Помните ситуация с Максим была. Я говорил тогда журналистам, что не спешите хоронить. Она ведь на ИВЛ лежала. Это, во-первых, неизвестно почему. Многие думают так, попал на ИВЛ — труп», — отметил он. 2 февраля Владимир Жириновский с коронавирусом был доставлен в Центральной клинической больнице в Москве. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Также инсайдеры агентства подчеркнули, что в случае ухудшения состояния политика, он будет направлен на лечение за границу. В СМИ отмечают, что Жириновский был вакцинирован восемь раз. Академик Виталий Зверев в беседе с URA.RU посоветовал не прививаться такое количество раз.