По данным Telegram-канала «ВЛагерь», Путин освободил от должности Рустама Габдулина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователя по особо важным делам при главе Следственного комитета РФ, генерала-майора Рустама Габдулина уволили с должности. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путин, публикует Telegram-канале «ВЛагерь».

«Освободить от занимаемой должности: генерал-майора юстиции Габдулина Рустама Рашитовича, старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе. Приказ якобы был подписан 28 декабря 2021 года.

Габдулин занимался расследованием уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедшем в 2018 году. Он же выяснял обстоятельства крушения пассажирского теплохода «Булгария» в 2011 году. Также Габдулин занимался расследованием стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в которой погибли 6 человек. Кроме того, он вел дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода. Помимо этого, Габдулин занимался производством об «организации массовых беспорядков» в Москве в 2012 году (так называемое «болотное дело»).

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