Иммунолог: после коронавируса могут разрушаться ногти

10 февраля 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

После коронавируса у человека могут начаться проблемы с ногтями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими, что является необычным редким симптомом постковидного синдрома. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, подобное явление может быть связано с местным снижением кровообращения. «Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях. Может быть с этим связано по аналогии с волосами», — рассуждает специалист. Он подчеркнул, что это не является наиболее частым симптомом. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с URA.RU объяснил, что это последствие не навсегда остается у человека. «Как правило, это длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Многие говорят, что это один из обратимых симптомов, который потом пропадает», — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими, что является необычным редким симптомом постковидного синдрома. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, подобное явление может быть связано с местным снижением кровообращения. «Я думаю, что это последствия ишемии. Почему волосы выпадают? Вероятно, недостаточность питания волосяных луковиц происходит, и то же самое с ногтями. Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях. Может быть с этим связано по аналогии с волосами», — рассуждает специалист. Он подчеркнул, что это не является наиболее частым симптомом. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с URA.RU объяснил, что это последствие не навсегда остается у человека. «Как правило, это длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Многие говорят, что это один из обратимых симптомов, который потом пропадает», — уточнил собеседник агентства.