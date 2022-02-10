Сейчас на участке пустующий сквер, в разное время Лекомцев хотел строить там ТЦ (до того, как открылся «Мегаполис») и торгово-выставочные павильоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Александр Петров (ООО «Проспект Групп») не сможет построить жилье на участке рядом с метро «Чкаловская» и ТЦ «Мегаполис» (из-за близости к этим объектам земля считается «золотой»), который он ранее выкупил у Сергея Лекомцева («НКС-Девелопмент»). Такова позиция горадминистрации, сообщил профильный вице-мэр Рустам Галямов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU по теме.

О сделке URA.RU сообщило 27 января. Собственником участка в границах улиц 8 Марта-Щорса-Союзная-Циолковского было ООО «Эльгрупп» (связано с «НКС-Девелопмент»), с недавнего времени им владеет ООО «Специализированный застройщик „Проспект Республика“» (принадлежит ООО «Проспект Групп»). А в Росреестре появилась информация, что на этой земле теперь можно возводить многоэтажки.

В генплане — главном градостроительном документе — до 2025 года (его новую редакцию утвердили 30 декабря) при этом говорится, что указанная территория находится в функциональной зоне «Общественно-деловые зоны» (то есть строить высотные дома там нельзя — максимум ТЦ). В правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) указано, что участок имеет статус Ц-2, который, напротив, позволяет это делать.

«Жилья там точно не будет. Мы ведь в первую очередь опираемся на генплан-2025, и намерения редактировать его в этой части не имеем. К тому же по утвержденному администрацией проекту планировки территории здесь могут размещаться только торговые объекты», — разъяснил Галямов. В пресс-службу «Проспект Групп» направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Несмотря на внешнюю привлекательность земли, Лекомцев, которого причисляют к окружению бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, по данным URA.RU, долго не мог с ней расстаться.

Собеседники агентства объясняли, что среди бизнесменов прошел слух, что землей у «Мегаполиса» якобы интересуется госкорпорация «ДОМ.РФ», отвечающая за вовлечение новых земель в жилую застройку. И существовал риск, что новому собственнику в дальнейшем придется отдать участок за бесценок.

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