10 февраля 2022

Сенатор в США призвал пойти на уступки России во избежание войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Поиск решения, приемлемого для всех, будет являться правильным поступком, считает Берни Сандерс Фото:

Необходимо искать решение политического кризиса, которое будет приемлемо для России, Украины и США. Об этом заявил экс-кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс, выступая в верхней палате конгресса.

«Коллеги, мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со [времен] Второй мировой», — передает слова Берни Сандерса РИА «Новости».

Он добавил, что такой подход не является слабостью или умиротворением. «Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно», — подчеркнул Сандерс.

Ранее сообщалось, что в США заявили об угрозе ядерной войны с Россией. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап рассказал о компромиссе по Донбассу, который устроит Россию и НАТО. Президент РФ Владимир Путин призвал МИД усилить давление на США и НАТО. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.

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Необходимо искать решение политического кризиса, которое будет приемлемо для России, Украины и США. Об этом заявил экс-кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс, выступая в верхней палате конгресса. «Коллеги, мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со [времен] Второй мировой», — передает слова Берни Сандерса РИА «Новости». Он добавил, что такой подход не является слабостью или умиротворением. «Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно», — подчеркнул Сандерс. Ранее сообщалось, что в США заявили об угрозе ядерной войны с Россией. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап рассказал о компромиссе по Донбассу, который устроит Россию и НАТО. Президент РФ Владимир Путин призвал МИД усилить давление на США и НАТО. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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