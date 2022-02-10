Сенатор в США призвал пойти на уступки России во избежание войны

11 февраля 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Необходимо искать решение политического кризиса, которое будет приемлемо для России, Украины и США. Об этом заявил экс-кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс, выступая в верхней палате конгресса. «Коллеги, мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со [времен] Второй мировой», — передает слова Берни Сандерса РИА «Новости». Он добавил, что такой подход не является слабостью или умиротворением. «Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно», — подчеркнул Сандерс. Ранее сообщалось, что в США заявили об угрозе ядерной войны с Россией. Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап рассказал о компромиссе по Донбассу, который устроит Россию и НАТО. Президент РФ Владимир Путин призвал МИД усилить давление на США и НАТО. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.