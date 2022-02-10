Politico: найдено решение по Донбассу, которое устроит РФ и НАТО

«Минские соглашения» обяжут Украину отказаться от членства в НАТО, заявил Чарап Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Некоторые из наиболее спорных положений «Минских соглашений» могут оказаться полезными для России. С таким прогнозом выступил старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Самуэль Чарап в интервью POLITICO. По его словам, такой исход будет возможен, если Западу и России удастся прийти к компромиссу.

«В соглашении, например, содержится призыв к внесению поправок в украинскую конституцию, предусматривающих особый статус для оккупированных территорий Донбасса. Теоретически, процесс конституционной реформы может быть использован для замены положений, требующих от Украины стремиться к членству в НАТО, положением о неприсоединении», — передает слова Чарапа издание. По мнению аналитика, такая поправка будет отвечать требованию России о гарантиях того, что Украина никогда не вступит в альянс, не требуя от НАТО отказа от своей политики «открытых дверей».

Однако, как отметил Чарап, такие поправки в конституцию Украины кажутся «маловероятными», так как Зеленский не готов вести переговоры о конституционных изменениях с российской стороной. Кроме того, «в Украине все готовятся к бою, а не к переговорам».

Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора.

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