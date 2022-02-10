В США заявили об угрозе ядерной войны с Россией

10 февраля 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

В ядерной войне пострадает множество городов, сообщили в журнале The Nation Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Если «конфликт» России и Украины коснется других стран, велика вероятность применения ядерного оружия США и РФ. Статья об этом опубликована в американском журнале The Nation. «Если конфликт распространится за пределы Украины и к боевым действиям подключится НАТО, это станет крупной войной между ядерными силами с вполне реальной опасностью применения ядерного оружия. И американские, и российские военные доктрины допускают применение тактического ядерного оружия в таких условиях», — говорится в материале. Отмечается также, что в ядерной войне пострадает множество городов с разных сторон баррикад. «Если хотя бы 300 из 1600 развернутых Россией стратегических боеголовок будут взорваны над городскими центрами США, 78 миллионов человек погибнут в первые полчаса», — пишет The Nation. При этом аналогичные разрушения грозят России, если на нее нападет Америка, говорится в статье. В материале указано, что нынешний кризис должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, все страны, имеющие ядерное оружие, должны получить уроки из этой ситуации. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. Он заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Россия уже направила проект соглашения по нерасширению НАТО на восток — в частности, невступления в Альянс Украины. Однако в НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если «конфликт» России и Украины коснется других стран, велика вероятность применения ядерного оружия США и РФ. Статья об этом опубликована в американском журнале The Nation. «Если конфликт распространится за пределы Украины и к боевым действиям подключится НАТО, это станет крупной войной между ядерными силами с вполне реальной опасностью применения ядерного оружия. И американские, и российские военные доктрины допускают применение тактического ядерного оружия в таких условиях», — говорится в материале. Отмечается также, что в ядерной войне пострадает множество городов с разных сторон баррикад. «Если хотя бы 300 из 1600 развернутых Россией стратегических боеголовок будут взорваны над городскими центрами США, 78 миллионов человек погибнут в первые полчаса», — пишет The Nation. При этом аналогичные разрушения грозят России, если на нее нападет Америка, говорится в статье. В материале указано, что нынешний кризис должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, все страны, имеющие ядерное оружие, должны получить уроки из этой ситуации. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. Он заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Россия уже направила проект соглашения по нерасширению НАТО на восток — в частности, невступления в Альянс Украины. Однако в НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора.