Путин потребовал от МИД усилить давление на США и НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. По его словам, обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной.

«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — цитируются слова Путина в сообщении на президентском сайте.

Путин назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН.

Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. По его словам, обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. «Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — цитируются слова Путина в сообщении на президентском сайте. Путин назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...