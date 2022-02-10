Путин потребовал от МИД усилить давление на США и НАТО

Владимир Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. По его словам, обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной.

«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — цитируются слова Путина в сообщении на президентском сайте.

Путин назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН.

Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.

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