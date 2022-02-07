НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мы не можем пройти мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник», — заявил Владимир Путин.
Российский президент отметил, что в доктринальных документах Украины прописано, что Россия является противником, а также в них допускается возвращение Крыма военным путем. Путин подчеркнул, что может возникнуть угроза войны НАТО и России, если Украина станет членом альянса. «Вы хотите воевать с Россией? <…> Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ведь так оно и будет», — добавил глава государства, отвечая на вопрос журналиста.
Также президент РФ заявил, что именно НАТО представляет угрозу для России, а не наоборот. «Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому заявления о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствуют здравой логике», — резюмировал Владимир Путин.
НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Мы не можем пройти мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник», — заявил Владимир Путин. Российский президент отметил, что в доктринальных документах Украины прописано, что Россия является противником, а также в них допускается возвращение Крыма военным путем. Путин подчеркнул, что может возникнуть угроза войны НАТО и России, если Украина станет членом альянса. «Вы хотите воевать с Россией? <…> Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ведь так оно и будет», — добавил глава государства, отвечая на вопрос журналиста. Также президент РФ заявил, что именно НАТО представляет угрозу для России, а не наоборот. «Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому заявления о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствуют здравой логике», — резюмировал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Путин упрекнул НАТО во лжи о своих мирных намерениях. В МИД РФ обвинили страны Запада в лицемерии в вопросах безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин готовы к переговорам с Россией. По его словам, именно дипломатия должна помочь разрешить ситуацию на российско-украинской границе. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в преступлении против планеты, передает RT.