Путин: НАТО расценивает Россию как главную угрозу. «Хотите воевать с Россией? Так оно и будет»

08 февраля 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

НАТО представляет угрозу безопасности России, а не наоборот, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Мы не можем пройти мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник», — заявил Владимир Путин. Российский президент отметил, что в доктринальных документах Украины прописано, что Россия является противником, а также в них допускается возвращение Крыма военным путем. Путин подчеркнул, что может возникнуть угроза войны НАТО и России, если Украина станет членом альянса. «Вы хотите воевать с Россией? <…> Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ведь так оно и будет», — добавил глава государства, отвечая на вопрос журналиста. Также президент РФ заявил, что именно НАТО представляет угрозу для России, а не наоборот. «Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому заявления о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствуют здравой логике», — резюмировал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Путин упрекнул НАТО во лжи о своих мирных намерениях. В МИД РФ обвинили страны Запада в лицемерии в вопросах безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин готовы к переговорам с Россией. По его словам, именно дипломатия должна помочь разрешить ситуацию на российско-украинской границе. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в преступлении против планеты, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО считает Россию главной угрозой для безопасности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Мы не можем пройти мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник», — заявил Владимир Путин. Российский президент отметил, что в доктринальных документах Украины прописано, что Россия является противником, а также в них допускается возвращение Крыма военным путем. Путин подчеркнул, что может возникнуть угроза войны НАТО и России, если Украина станет членом альянса. «Вы хотите воевать с Россией? <…> Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ведь так оно и будет», — добавил глава государства, отвечая на вопрос журналиста. Также президент РФ заявил, что именно НАТО представляет угрозу для России, а не наоборот. «Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому заявления о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствуют здравой логике», — резюмировал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что Путин упрекнул НАТО во лжи о своих мирных намерениях. В МИД РФ обвинили страны Запада в лицемерии в вопросах безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин готовы к переговорам с Россией. По его словам, именно дипломатия должна помочь разрешить ситуацию на российско-украинской границе. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в преступлении против планеты, передает RT.