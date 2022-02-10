В Челябинске задержан экс-глава Ашинского района

Виктор Чистяков подозревается в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали экс главу Ашинского района Виктора Чистякова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В Контрольно-счетной палате региона подтвердили факт возбуждения уголовного дела, от упоминания персоналий отказались.

«Чистякова 10 февраля вызвали в следственное управление, где ему было предъявлено обвинение. Он был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил источник агентства.

В КСП URA.RU уточнили, что речь идет об уголовном деле по статье 290 УК РФ (получение взятки), возбужденном по материалам ревизии, проведенной палатой. Официальные комментарии от СКР будут позже.

Проверка установила, что работы по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении, на которые выделялись деньги из бюджета, были выполнены некачественно, часть работ не выполнена вовсе. Подрядчиком была компания ООО «Управление механизированных работ» из Уфы, объекты до сих пор не введены в эксплуатацию.

Речь идет о периоде, когда Чистяков работал заместителем главы района. Ранее, с 2010 по 2015 годы, он был главой его администрации.