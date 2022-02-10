Пермское УФАС возбудило дело против дочки «Лукойла»

Компания может выплатить штраф до 4% выручки компании за 2021 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт» — дочернего предприятия «Лукойла» — из-за резкого повышения цен на бензин в Пермском крае. Рост стоимости топлива назвали экономически необоснованным. Об этом в ходе брифинга для СМИ рассказал руководитель УФАС Александр Плаксин.

«Пермское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении ООО „Уралнефтепродукт“», — сообщил Плаксин. За последний квартал 2021 года в регионе цены на автомобильные бензины на АЗС компании марки АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 2,5 рубля за литр.

ООО «Лукойл-уралнефтепродукт» имеют долю на розничном рынке бензина в регионе выше 70%. По словам главы пермского отделения ФАС, в случае если действия компании привели к ограничению конкуренции, то организации грозит штраф до 4% выручки компании за предыдущий год. В ином случае штраф может составить до одного миллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 10 марта 2022 года.