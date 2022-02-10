С 2019 года Октябрьская площадь — знаковое место для властей еще и потому, что там были самые громкие протесты последних лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), который предполагает запрет на стройку на Октябрьской площади у драмтеатра. Как писало URA.RU, ранее ООО «Центр инвестиций» (глава — Андрей Лялин), арендующее участок, предложило возвести там павильон с кафе.

Участок разрезают две зоны. Одна имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона), другая — ТОП-1 (территория общего пользования), строить там нельзя. Чтобы снять ограничение, Лялин просил присвоить земле единый статус — Ц-1. В ноябре комиссия по корректировке ПЗЗ (заседает в закрытом режиме) Лялину отказала.

Департамент архитектуры предложил свой вариант — перевести весь участок в ТОП-1. Это отражено в проекте постановления, замечания к которому горожане смогут выдвинуть на сайте мэрии до 15 марта. «Лялину предлагали поставить свой павильон хотя бы не на входе в драмтеатр, а где-нибудь сбоку. Но не срослось», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

После майских событий 2019 года эта территория — знаковая для города. Тогда в сквере у Октябрьской площади проходили протесты против строительства храма Святой Екатерины. По масштабу они были беспрецедентны для последних лет. После того как на митинги обратил внимание президент РФ Владимир Путин, власти и инвесторы пошли на уступку: осенью состоялся общегородской опрос, по итогам которого стройку перенесли на площадку Приборостроительного завода.

Андрей Лялин хотел установить на участке павильон с кафе. Эту землю он арендует с 2004 года Фото: проект

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