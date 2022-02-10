10 февраля 2022

Мэрия Екатеринбурга отменяет стройку у сквера, где были протесты. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, октябрьская площадь, благоустройство города
С 2019 года Октябрьская площадь — знаковое место для властей еще и потому, что там были самые громкие протесты последних лет Фото:

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), который предполагает запрет на стройку на Октябрьской площади у драмтеатра. Как писало URA.RU, ранее ООО «Центр инвестиций» (глава — Андрей Лялин), арендующее участок, предложило возвести там павильон с кафе.

Участок разрезают две зоны. Одна имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона), другая — ТОП-1 (территория общего пользования), строить там нельзя. Чтобы снять ограничение, Лялин просил присвоить земле единый статус — Ц-1. В ноябре комиссия по корректировке ПЗЗ (заседает в закрытом режиме) Лялину отказала.

Новость по теме
В Екатеринбурге у сквера, где были протесты, планируют стройку. Мэрия уже подготовила ответ. Фото

Департамент архитектуры предложил свой вариант — перевести весь участок в ТОП-1. Это отражено в проекте постановления, замечания к которому горожане смогут выдвинуть на сайте мэрии до 15 марта. «Лялину предлагали поставить свой павильон хотя бы не на входе в драмтеатр, а где-нибудь сбоку. Но не срослось», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

После майских событий 2019 года эта территория — знаковая для города. Тогда в сквере у Октябрьской площади проходили протесты против строительства храма Святой Екатерины. По масштабу они были беспрецедентны для последних лет. После того как на митинги обратил внимание президент РФ Владимир Путин, власти и инвесторы пошли на уступку: осенью состоялся общегородской опрос, по итогам которого стройку перенесли на площадку Приборостроительного завода.

Андрей Лялин хотел установить на участке павильон с кафе. Эту землю он арендует с 2004 года
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), который предполагает запрет на стройку на Октябрьской площади у драмтеатра. Как писало URA.RU, ранее ООО «Центр инвестиций» (глава — Андрей Лялин), арендующее участок, предложило возвести там павильон с кафе. Участок разрезают две зоны. Одна имеет статус Ц-1 (общественно-деловая зона), другая — ТОП-1 (территория общего пользования), строить там нельзя. Чтобы снять ограничение, Лялин просил присвоить земле единый статус — Ц-1. В ноябре комиссия по корректировке ПЗЗ (заседает в закрытом режиме) Лялину отказала. Департамент архитектуры предложил свой вариант — перевести весь участок в ТОП-1. Это отражено в проекте постановления, замечания к которому горожане смогут выдвинуть на сайте мэрии до 15 марта. «Лялину предлагали поставить свой павильон хотя бы не на входе в драмтеатр, а где-нибудь сбоку. Но не срослось», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией. После майских событий 2019 года эта территория — знаковая для города. Тогда в сквере у Октябрьской площади проходили протесты против строительства храма Святой Екатерины. По масштабу они были беспрецедентны для последних лет. После того как на митинги обратил внимание президент РФ Владимир Путин, власти и инвесторы пошли на уступку: осенью состоялся общегородской опрос, по итогам которого стройку перенесли на площадку Приборостроительного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...