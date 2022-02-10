Мэрия Екатеринбурга отклонила проект со сносом дома Ельцина

Решение принято исходя из мнения общественников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Городские власти Екатеринбурга отклонили и отправили на доработку проект реконструкции улицы Кирова, в который входили планы по сносу дома, где жил первый президент России Борис Ельцин. Решение опубликовано на официальном портале города.

«Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для реконструкции улицы Кирова, от улицы Долорес Ибаррури до улицы Плотников, с реконструкцией трамвайного кольца и благоустройством площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда», — сообщается в постановлении мэра города Алексея Орлова. В мэрии уточнили, что проект отправили на доработку, согласившись с 39 обращениями горожан во время общественных обсуждений.

Ранее сообщалось, что согласно плану реконструкции улицы Кирова предполагает снос 16 зданий, включая дом №34, в котором будущий первый президент РФ проживал там после окончания УПИ в середине 1950-х годов. Позднее власти города опровергли снос дома, заявив, что решений еще не принято.