Собянин: в Москве пройден пик заболеваемости «Омикроном»

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом постепенно снижается, сообщил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве пройден пик заболеваний новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Москве. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на прошлой неделе количество случаев уменьшилось на 6%.

«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным», — сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Мэр Москвы отметил, что количество госпитализаций также постепенно снижается. При этом значения по числу зараженных по-прежнему очень высокие. Собянин сообщил, что московские поликлиники работаю в экстремальном режиме. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник.

Собянин отметил, что прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей. Врачи выезжают к пациентам на дом в течение суток с момента получения заявки. Также мэр отметил, что в столице нет проблем с вызовом скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригады приезжают в течение 11-12 минут.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 20% от общего числа пациентов с коронавирусом составляют дети. Всего в России госпитализировано почти 12 тысяч маленьких пациентов. По словам министра, за прошлую неделю рост количества госпитализаций за неделю составил 28%.

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