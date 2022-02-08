Мурашко: каждый пятый больной COVID — ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинирование от коронавируса. Челябинск, пациент, эпидемия, укол, прививка, шприц, игла, медицина, врач, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия
В России госпитализировано почти 12 тысяч детей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пятую часть от общего числа пациентов с COVID составляют дети. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

«Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей», — сообщил Мурашко. Текстовая трансляция заседания ведется на сайте правительства РФ, По словам министра, рост количества госпитализаций за неделю составил 28%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «Омикрона» у детей. Как сообщили в ведомстве, симптомы штамма коронавируса у этой категории пациентов появляются через два—три дня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятую часть от общего числа пациентов с COVID составляют дети. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. «Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей», — сообщил Мурашко. Текстовая трансляция заседания ведется на сайте правительства РФ, По словам министра, рост количества госпитализаций за неделю составил 28%. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «Омикрона» у детей. Как сообщили в ведомстве, симптомы штамма коронавируса у этой категории пациентов появляются через два—три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...