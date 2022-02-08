Мурашко: каждый пятый больной COVID — ребенок

Пятую часть от общего числа пациентов с COVID составляют дети. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
«Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей», — сообщил Мурашко. Текстовая трансляция заседания ведется на сайте правительства РФ, По словам министра, рост количества госпитализаций за неделю составил 28%.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «Омикрона» у детей. Как сообщили в ведомстве, симптомы штамма коронавируса у этой категории пациентов появляются через два—три дня.
Пятую часть от общего числа пациентов с COVID составляют дети. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. «Сегодня от общего количества пациентов 20% — это именно маленькие пациенты. Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей», — сообщил Мурашко. Текстовая трансляция заседания ведется на сайте правительства РФ, По словам министра, рост количества госпитализаций за неделю составил 28%. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «Омикрона» у детей. Как сообщили в ведомстве, симптомы штамма коронавируса у этой категории пациентов появляются через два—три дня.