Евгений Куйвашев заключил соглашение с Российской академией наук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве региона с Российской академией наук. Церемония подписания соглашения с президентом РАН Александром Сергеевым прошла в стенах Института геологии и геохимии в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Рассчитывается, что рамках партнерства будет преобразована образовательно-техническая база области.

«Мы сейчас стоим перед задачей развития страны на научно-технологических рельсах, и здесь очень важны контакты ученых с промышленностью и бизнесом. Это соглашение как раз предполагает, что мы будем объединять усилия, чтобы в Екатеринбурге и Свердловской области создать образцовый регион, где мы могли бы состыковать современную науку с возможностями нашей экономики», — пояснил Александр Сергеев.

Раскрывая суть подписанного документа, Куйвашев обозначил: свердловские власти намерены тесно сотрудничать с РАН. «Без науки нет образования — мы образовательный центр. Без науки нет промышленности — мы промышленный центр», — обозначил губернатор важность договора. Наиболее значимо соглашение станет для Екатеринбурга, а именно для Академического района, который Куйвашев называет «будущим Наукоградом». Глава области рассказал Сергееву, что к 2030 году район станет центром науки: там появятся крупный медкластер и новое здание НИИ охраны материнства и младенчества.

Сергеев прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом 11 февраля. Как и анонсировало URA.RU, в городе у академика запланированы общение с полпредом Якушевым, встреча с местными учеными и обсуждение достижений уральской науки. В предыдущий раз президент РАН посещал Свердловскую область в феврале 2021-го.

На подписании вместе с Евгением Куйвашевым (справа) и Александром Сергеевым (слева) присутствовал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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