Президент РАН летит в Екатеринбург. Встречи назначены полпреду и губернатору

08 февраля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Александра Сергеева ждут в Екатеринбурге 11 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 11 февраля. В свердловской столице у ученого запланирована встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «На пятницу [11 февраля] назначен визит Сергеева. Весь день его будет сопровождать губернатор. Затем они встретятся с Якушевым, запланировано подписание некого соглашения», — рассказал собеседник, знакомый с планом поездки академика. В пресс-службе уральского полпредства отметили, что Якушев и Сергеев, помимо очного совещания, встретятся с местными учеными и примут участие в «других мероприятиях». Уточнить полный график Сергеева не удалось. В управлении информационной политики РАН не ответили на звонки URA.RU. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на просьбу о комментарии. В предыдущий раз Сергеев встречался с губернатором Куйвашевым в феврале 2021 года. Тогда они обсудили развитие технической сферы и роль Свердловской области в российской науке. Осенью 2017-го Екатеринбург стал первым городом, куда Сергеев приезжал в статусе нового президента РАН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 11 февраля. В свердловской столице у ученого запланирована встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «На пятницу [11 февраля] назначен визит Сергеева. Весь день его будет сопровождать губернатор. Затем они встретятся с Якушевым, запланировано подписание некого соглашения», — рассказал собеседник, знакомый с планом поездки академика. В пресс-службе уральского полпредства отметили, что Якушев и Сергеев, помимо очного совещания, встретятся с местными учеными и примут участие в «других мероприятиях». Уточнить полный график Сергеева не удалось. В управлении информационной политики РАН не ответили на звонки URA.RU. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на просьбу о комментарии. В предыдущий раз Сергеев встречался с губернатором Куйвашевым в феврале 2021 года. Тогда они обсудили развитие технической сферы и роль Свердловской области в российской науке. Осенью 2017-го Екатеринбург стал первым городом, куда Сергеев приезжал в статусе нового президента РАН.