Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 11 февраля. В свердловской столице у ученого запланирована встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства.
«На пятницу [11 февраля] назначен визит Сергеева. Весь день его будет сопровождать губернатор. Затем они встретятся с Якушевым, запланировано подписание некого соглашения», — рассказал собеседник, знакомый с планом поездки академика. В пресс-службе уральского полпредства отметили, что Якушев и Сергеев, помимо очного совещания, встретятся с местными учеными и примут участие в «других мероприятиях».
Уточнить полный график Сергеева не удалось. В управлении информационной политики РАН не ответили на звонки URA.RU. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на просьбу о комментарии.
В предыдущий раз Сергеев встречался с губернатором Куйвашевым в феврале 2021 года. Тогда они обсудили развитие технической сферы и роль Свердловской области в российской науке. Осенью 2017-го Екатеринбург стал первым городом, куда Сергеев приезжал в статусе нового президента РАН.
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 11 февраля. В свердловской столице у ученого запланирована встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «На пятницу [11 февраля] назначен визит Сергеева. Весь день его будет сопровождать губернатор. Затем они встретятся с Якушевым, запланировано подписание некого соглашения», — рассказал собеседник, знакомый с планом поездки академика. В пресс-службе уральского полпредства отметили, что Якушев и Сергеев, помимо очного совещания, встретятся с местными учеными и примут участие в «других мероприятиях». Уточнить полный график Сергеева не удалось. В управлении информационной политики РАН не ответили на звонки URA.RU. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на просьбу о комментарии. В предыдущий раз Сергеев встречался с губернатором Куйвашевым в феврале 2021 года. Тогда они обсудили развитие технической сферы и роль Свердловской области в российской науке. Осенью 2017-го Екатеринбург стал первым городом, куда Сергеев приезжал в статусе нового президента РАН.