10 февраля 2022

Главную дорогу в Академический перекрывают на три месяца. Карта

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Город после снегопада. Челябинск, сугроб, автомобиль, мазда, город в снегу, дорога, автотранспорт
Одну из полос улицы Серафимы Дерябиной перекроют на три месяца Фото:

Перекрытие одной из полос улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге вступит в силу утром 12 февраля. Проезд частично закрывают для строительства трамвайной ветки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Официальный портал Екатеринбурга напоминает о закрытии четной стороны улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической, с 12 февраля 2022 года. По плану, работу продлятся до 15 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба.

О том, что дорогу перекроют, стало известно в конце января от предприятия «Трест Уралтрансспецстрой». Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Также будет проведена реконструкция улично-дорожной сети.

Перекрытие будет по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года

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Перекрытие одной из полос улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге вступит в силу утром 12 февраля. Проезд частично закрывают для строительства трамвайной ветки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Официальный портал Екатеринбурга напоминает о закрытии четной стороны улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической, с 12 февраля 2022 года. По плану, работу продлятся до 15 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба. О том, что дорогу перекроют, стало известно в конце января от предприятия «Трест Уралтрансспецстрой». Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Также будет проведена реконструкция улично-дорожной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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