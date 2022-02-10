Одну из полос улицы Серафимы Дерябиной перекроют на три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перекрытие одной из полос улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге вступит в силу утром 12 февраля. Проезд частично закрывают для строительства трамвайной ветки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Официальный портал Екатеринбурга напоминает о закрытии четной стороны улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической, с 12 февраля 2022 года. По плану, работу продлятся до 15 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба.

О том, что дорогу перекроют, стало известно в конце января от предприятия «Трест Уралтрансспецстрой». Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Также будет проведена реконструкция улично-дорожной сети.

Перекрытие будет по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года URA.RU