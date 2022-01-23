23 января 2022
22 января 2022

Главную дорогу, ведущую в Академический, перекроют на три месяца. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, автомобили, машины, пробка, дорожное движение
Улица Серафимы Дерябиной является основной, по которой жители Академического едут в центр города и возвращаются из него Фото:

Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют с 12 февраля до 15 мая 2022 года. Будет перекрыт участок от ул. Волгоградской до ул. Зоологической по четной стороне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Предприятие „Трест Уралтрансспецстрой“ закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года», — сообщила пресс-служба.

Также в сообщении уточняется, что движение будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район, а также с проведением реконструкции улично-дорожной сети.

Перекрытие будет по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года

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Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют с 12 февраля до 15 мая 2022 года. Будет перекрыт участок от ул. Волгоградской до ул. Зоологической по четной стороне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Предприятие „Трест Уралтрансспецстрой“ закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года», — сообщила пресс-служба. Также в сообщении уточняется, что движение будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район, а также с проведением реконструкции улично-дорожной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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