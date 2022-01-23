Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют с 12 февраля до 15 мая 2022 года. Будет перекрыт участок от ул. Волгоградской до ул. Зоологической по четной стороне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.
«Предприятие „Трест Уралтрансспецстрой“ закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года», — сообщила пресс-служба.
Также в сообщении уточняется, что движение будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район, а также с проведением реконструкции улично-дорожной сети.
Перекрытие будет по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года
Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют с 12 февраля до 15 мая 2022 года. Будет перекрыт участок от ул. Волгоградской до ул. Зоологической по четной стороне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Предприятие „Трест Уралтрансспецстрой“ закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года», — сообщила пресс-служба. Также в сообщении уточняется, что движение будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район, а также с проведением реконструкции улично-дорожной сети.