Улица Серафимы Дерябиной является основной, по которой жители Академического едут в центр города и возвращаются из него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют с 12 февраля до 15 мая 2022 года. Будет перекрыт участок от ул. Волгоградской до ул. Зоологической по четной стороне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Предприятие „Трест Уралтрансспецстрой“ закроет движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года», — сообщила пресс-служба.

Также в сообщении уточняется, что движение будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Закрытие движение связано со строительством трамвайной линии в Академический район, а также с проведением реконструкции улично-дорожной сети.

Перекрытие будет по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической с 12 февраля по 15 мая 2022 года URA.RU