В Кремле прокомментировали паузу в принятии кадровых решений

11 февраля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал паузу в кадровых решениях Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле объяснили, что пауза с принятием кадровых решений президентом РФ Владимиром Путиным не связана с внешними причинами. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном уходе с поста главы Марий Эл Александра Евстифеева и влиянии сложной внешнеполитической ситуации на принятие кадровых решений главой государства, мнения экспертов на этот счет часто мало соотносятся с реальностью. «Не располагаю такой информацией. Эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности. Но иногда они обсуждают реальные проблемы», — сказал Песков. В пятницу стало известно о том, что глава Марий Эл Евстифеев в ближайшее время может покинуть свой пост. Политолог Дмитрий Орлов высказывал мнение, что внешнеполитическая ситуация является фактором «сдерживания отставок». По той же причине, считают эксперты, поставлена на паузу, например, судьба губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, у которого истекает срок полномочий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле объяснили, что пауза с принятием кадровых решений президентом РФ Владимиром Путиным не связана с внешними причинами. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном уходе с поста главы Марий Эл Александра Евстифеева и влиянии сложной внешнеполитической ситуации на принятие кадровых решений главой государства, мнения экспертов на этот счет часто мало соотносятся с реальностью. «Не располагаю такой информацией. Эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности. Но иногда они обсуждают реальные проблемы», — сказал Песков. В пятницу стало известно о том, что глава Марий Эл Евстифеев в ближайшее время может покинуть свой пост. Политолог Дмитрий Орлов высказывал мнение, что внешнеполитическая ситуация является фактором «сдерживания отставок». По той же причине, считают эксперты, поставлена на паузу, например, судьба губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, у которого истекает срок полномочий.