Политолог Орлов: восемь губернаторов могут уволить досрочно. Список

07 февраля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Губернатор-коммунист Валентин Коновалов замыкает рейтинг губернаторов по версии АПЭК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Досрочные отставки грозят губернаторам Томской области (Сергей Жвачкин), Хакасии (Валентин Коновалов), Оренбургской области (Денис Паслер), Коми (Владимир Уйба), Калмыкии (Бату Хасиков), Кировской области (Игорь Васильев), Карелии (Артур Парфенчиков) и Рязанской области (Николай Любимов). Об этом сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя февральский «Рейтинг влияния глав субъектов РФ». «Уровень этой вероятности не одинаков. К тому же отставки вряд ли будут приняты „пакетом“: их с высокой вероятностью рассредоточат по времени, чтобы они выглядели как частные решения или, скорее, как плавная волна. Внешнеполитическая ситуация, как фактор сдерживания отставок, постепенно ослабевает, однако пандемия продолжает ограничивать Кремль в реализации таких решений, даже если они подготовлены», — пояснил Орлов. У Артура Парфенчикова лучший рейтинг среди губернаторов, которым может грозить досрочная отставка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рейтинге от АПЭК Жвачкин занимает 83-е место (+1 позиция), Коновалов — 85-е (0), Паслер — 75-е (+2), Уйба — 77-е (-7), Хасиков — 80-е, Васильев — 73-е (-1), Любимов — 66-е (-8). Лучшие позиции в этой группе у Парфенчикова: 49-е место (-3). На ранжирование губернаторов повлияли встречи с президентом Владимиром Путиным, заметил Орлов. Среди других факторов: обсуждение планов газификации, инфраструктурного развития и жилищного строительства, перестановки в региональной власти, антикоррупционные расследования, а также резонанс в связи с активностью безнадзорных животных. Александр Моор возглавляет рейтинг уральских губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группу «Очень сильное влияние» по-прежнему возглавляют Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Андрей Воробьев (Подмосковье, +1 позиция). Среди губернаторов Большого Урала выше всех в рейтинге глава Тюменской области Александр Моор — 8 место (-3). За ним идут коллеги из ЯНАО Дмитрий Артюхов (12 место, -1 позиция), Челябинской области Алексей Текслер (16), Свердловской области Евгений Куйвашев (24, +3), ХМАО Наталья Комарова (25), Пермского края Дмитрий Махонин (29, -6) и Курганской области Вадим Шумков (63, +2). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Досрочные отставки грозят губернаторам Томской области (Сергей Жвачкин), Хакасии (Валентин Коновалов), Оренбургской области (Денис Паслер), Коми (Владимир Уйба), Калмыкии (Бату Хасиков), Кировской области (Игорь Васильев), Карелии (Артур Парфенчиков) и Рязанской области (Николай Любимов). Об этом сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя февральский «Рейтинг влияния глав субъектов РФ». «Уровень этой вероятности не одинаков. К тому же отставки вряд ли будут приняты „пакетом“: их с высокой вероятностью рассредоточат по времени, чтобы они выглядели как частные решения или, скорее, как плавная волна. Внешнеполитическая ситуация, как фактор сдерживания отставок, постепенно ослабевает, однако пандемия продолжает ограничивать Кремль в реализации таких решений, даже если они подготовлены», — пояснил Орлов. В рейтинге от АПЭК Жвачкин занимает 83-е место (+1 позиция), Коновалов — 85-е (0), Паслер — 75-е (+2), Уйба — 77-е (-7), Хасиков — 80-е, Васильев — 73-е (-1), Любимов — 66-е (-8). Лучшие позиции в этой группе у Парфенчикова: 49-е место (-3). На ранжирование губернаторов повлияли встречи с президентом Владимиром Путиным, заметил Орлов. Среди других факторов: обсуждение планов газификации, инфраструктурного развития и жилищного строительства, перестановки в региональной власти, антикоррупционные расследования, а также резонанс в связи с активностью безнадзорных животных. Группу «Очень сильное влияние» по-прежнему возглавляют Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Андрей Воробьев (Подмосковье, +1 позиция). Среди губернаторов Большого Урала выше всех в рейтинге глава Тюменской области Александр Моор — 8 место (-3). За ним идут коллеги из ЯНАО Дмитрий Артюхов (12 место, -1 позиция), Челябинской области Алексей Текслер (16), Свердловской области Евгений Куйвашев (24, +3), ХМАО Наталья Комарова (25), Пермского края Дмитрий Махонин (29, -6) и Курганской области Вадим Шумков (63, +2).