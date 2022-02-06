Досрочные отставки грозят губернаторам Томской области (Сергей Жвачкин), Хакасии (Валентин Коновалов), Оренбургской области (Денис Паслер), Коми (Владимир Уйба), Калмыкии (Бату Хасиков), Кировской области (Игорь Васильев), Карелии (Артур Парфенчиков) и Рязанской области (Николай Любимов). Об этом сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя февральский «Рейтинг влияния глав субъектов РФ».
«Уровень этой вероятности не одинаков. К тому же отставки вряд ли будут приняты „пакетом“: их с высокой вероятностью рассредоточат по времени, чтобы они выглядели как частные решения или, скорее, как плавная волна. Внешнеполитическая ситуация, как фактор сдерживания отставок, постепенно ослабевает, однако пандемия продолжает ограничивать Кремль в реализации таких решений, даже если они подготовлены», — пояснил Орлов.
У Артура Парфенчикова лучший рейтинг среди губернаторов, которым может грозить досрочная отставка
В рейтинге от АПЭК Жвачкин занимает 83-е место (+1 позиция), Коновалов — 85-е (0), Паслер — 75-е (+2), Уйба — 77-е (-7), Хасиков — 80-е, Васильев — 73-е (-1), Любимов — 66-е (-8). Лучшие позиции в этой группе у Парфенчикова: 49-е место (-3).
На ранжирование губернаторов повлияли встречи с президентом Владимиром Путиным, заметил Орлов. Среди других факторов: обсуждение планов газификации, инфраструктурного развития и жилищного строительства, перестановки в региональной власти, антикоррупционные расследования, а также резонанс в связи с активностью безнадзорных животных.
Александр Моор возглавляет рейтинг уральских губернаторов
Группу «Очень сильное влияние» по-прежнему возглавляют Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Андрей Воробьев (Подмосковье, +1 позиция). Среди губернаторов Большого Урала выше всех в рейтинге глава Тюменской области Александр Моор — 8 место (-3). За ним идут коллеги из ЯНАО Дмитрий Артюхов (12 место, -1 позиция), Челябинской области Алексей Текслер (16), Свердловской области Евгений Куйвашев (24, +3), ХМАО Наталья Комарова (25), Пермского края Дмитрий Махонин (29, -6) и Курганской области Вадим Шумков (63, +2).
Досрочные отставки грозят губернаторам Томской области (Сергей Жвачкин), Хакасии (Валентин Коновалов), Оренбургской области (Денис Паслер), Коми (Владимир Уйба), Калмыкии (Бату Хасиков), Кировской области (Игорь Васильев), Карелии (Артур Парфенчиков) и Рязанской области (Николай Любимов). Об этом сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя февральский «Рейтинг влияния глав субъектов РФ». «Уровень этой вероятности не одинаков. К тому же отставки вряд ли будут приняты „пакетом“: их с высокой вероятностью рассредоточат по времени, чтобы они выглядели как частные решения или, скорее, как плавная волна. Внешнеполитическая ситуация, как фактор сдерживания отставок, постепенно ослабевает, однако пандемия продолжает ограничивать Кремль в реализации таких решений, даже если они подготовлены», — пояснил Орлов. В рейтинге от АПЭК Жвачкин занимает 83-е место (+1 позиция), Коновалов — 85-е (0), Паслер — 75-е (+2), Уйба — 77-е (-7), Хасиков — 80-е, Васильев — 73-е (-1), Любимов — 66-е (-8). Лучшие позиции в этой группе у Парфенчикова: 49-е место (-3). На ранжирование губернаторов повлияли встречи с президентом Владимиром Путиным, заметил Орлов. Среди других факторов: обсуждение планов газификации, инфраструктурного развития и жилищного строительства, перестановки в региональной власти, антикоррупционные расследования, а также резонанс в связи с активностью безнадзорных животных. Группу «Очень сильное влияние» по-прежнему возглавляют Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Андрей Воробьев (Подмосковье, +1 позиция). Среди губернаторов Большого Урала выше всех в рейтинге глава Тюменской области Александр Моор — 8 место (-3). За ним идут коллеги из ЯНАО Дмитрий Артюхов (12 место, -1 позиция), Челябинской области Алексей Текслер (16), Свердловской области Евгений Куйвашев (24, +3), ХМАО Наталья Комарова (25), Пермского края Дмитрий Махонин (29, -6) и Курганской области Вадим Шумков (63, +2).