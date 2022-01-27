Будущее свердловского губернатора на паузе из-за Украины и США

Куйвашев и 13 его коллег мучаются в ожидании, пока в Кремле другие заботы

27 января 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев — один из 14 губернаторов, которые не знают, что их ждет в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Российский федеральный центр поставил на паузу любые решения о будущем губернаторов. В приоритет руководства страны поставлены горячие внешнеполитические проблемы, поэтому главы регионов, которым грозит отставка или светит переизбрание, вынуждены жить в ожидании, рассказывает осведомленный источник URA.RU. Ярким примером стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который за семь месяцев до конца срока не знает, как президент Владимир Путин определит его карьеру. Осенью 2022 года плановые губернаторские выборы пройдут в 14 регионах, включая Свердловскую область. Одновременно в политкругах предчувствуют скорый «губернаторопад» — досрочную замену целого ряда руководителей. В списке возможных «отставников» значатся глава Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, лидер Марий Эл Александр Евстифеев и еще полдюжины их коллег. В ближайшее время отставка грозит нескольким российским губернаторам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Между тем в своем будущем сомневаются даже те губернаторы, которые, казалось бы, в сентябре должны уверенно переизбраться. По свидетельствам двух источников URA.RU, близких к федеральной власти, любые решения по главам регионов сейчас сдвинуты на второй план. «Не только по досрочному снятию, а даже по плановой ротации. Приоритет — внешнеполитические вопросы», — уточнил собеседник, знакомый с настроениями во внутриполитическом блоке администрации президента. В последние недели отношения России с другими государствами занимают большую часть повестки руководства страны. Главным образом — президента РФ Владимира Путина, лично решающего, кто и где будет губернатором. Федеральная власть разом столкнулась с эскалацией конфликта с НАТО и США, растущим напряжением на границе с Украиной, угрозой санкций против «Северного потока — 2» и другими острыми вопросами. Из-за внешнеполитических угроз кадровая ротация во власти, которая должна была начаться в феврале—марте, может быть отложена, подтверждает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Все завязано на Путине, а он сейчас сконцентрирован на внешней политике — из-за этого какие-то личные встречи могут откладываться. То есть, решение может быть уже принято, президенту его надо просто утвердить. Но нет возможности», — пояснил политолог. Новость по теме Источник: Куйвашев в отпуске готовится к встрече с Путиным В перспективе эта история скажется и на судьбе губернаторов. У региональных властей есть ожидания, как развяжется ситуация на внешнеполитическом поле, фиксирует вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов: «От этого будет зависеть умение и мобилизовать внутренние ресурсы в регионах, и принимать быстрые решения. Множество вещей, которые связаны с будущим руководителей регионов. Но зависимость не прямая». Показательной в данном контексте называют ситуацию свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Осенью истечет его второй срок, и у местной элиты сильны ожидания, что он пойдет на выборы вновь. Однако Куйвашев объяснял URA.RU, что не примет решение, пока свое слово не скажет президент. Личной встречи с Путиным у губернатора, впрочем, не было до сих пор — аудиенцию переносили уже несколько раз. Полпред Владимир Якушев «из тени» начал готовить почву для переназначения Куйвашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем в подготовку к переизбранию уже включились влиятельные лоббисты Куйвашева. Сразу несколько источников URA.RU утверждают, что активнейшую работу развил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Он еще с конца 2021-го знает, что губернатор пойдет на новый срок», — уверяет чиновник из окружения Куйвашева. Считается, что Якушев прикладывает большие аппаратные усилия, в том числе на уровне АП, чтобы переизбрание прошло гладко. За последние три месяца из числа кандидатов на пост свердловского губернатора выбыли основные конкуренты Куйвашева — и это усиливает уверенность его команды в успехе. Сперва из гонки вышел глава Федерального агентства по делам национальностей, экс-депутат Госдумы Игорь Баринов, а затем потерял шансы глава Оренбуржья Денис Паслер. Однако теперь неожиданно появился еще один претендент. «Сейчас обсуждается кандидатура [замминистра финансов РФ, экс-министра науки] Михаила Котюкова», — анонсирует источник, близкий к федеральной власти. Екатеринбургский политолог Михаил Коробельников уверен, что любые рассуждения о сменщиках Куйвашева или переводе его на другую должность не имеют под собой оснований: «На сегодняшний день нет никаких сигналов, что губернатор не будет переизбираться на новый срок. По крайней мере, это не зависит от его отношений с Москвой». Замминистра финансов Михаил Котюков — неожиданно в шорт-листе сменщиков Куйвашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, во власти обсуждаются варианты, что возможная замена Куйвашева произойдет не точечно, а в рамках масштабной перестановки. «Будет некий большой пакет ротаций, в котором региональные посты будут не основными», — разъясняет собеседник во власти. Такие перестановки традиционно случаются раз в два-три года. Так было в мае 2018-го, когда федеральное правительство обновилось почти наполовину, сменились главы ряда регионов, а губернаторы Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин стали министрами. И в январе 2020-го, когда были назначены пять новых вице-премьеров, главы девяти министерств и три полпреда. Усматривая закономерность, следующую большую ротацию ждут уже в ближайшие месяцы. В этой связи на федеральном уровне обсуждают массу различных сценариев, в том числе подразумевающих Куйвашева. Например, губернатора считают подходящей заменой главе Минпромторга Денису Мантурову, который потенциально может заняться другими проектами. Аргумент в пользу такого плана — товарищеские отношения Куйвашева с министром: «Это позволит сохранить климат в министерстве». Но, очевидно, этот вариант не является единственным. Денис Мантуров и Евгений Куйвашев близко знакомы — последнему некоторые прочат пост министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассуждая о подобных гипотезах, политолог Куртов настаивает, что в России статусные чиновники, в том числе губернаторы, всегда претендуют на какие-либо высокие должности. Его коллега Коробельников, соглашаясь с тезисом, уверен, что это касается и Куйвашева: «Разговоры, что он вот-вот уедет в Москву, ходят с самого первого дня его работы». Политолог Гращенков же допускает, что решение по будущему Куйвашева и самой Свердловской области принимается в данный момент. И многое зависит от того, к какому из федеральных властных кланов сейчас относится действующий губернатор: «По Свердловской области идет, можно сказать, спецоперация — значимый богатый регион, там третья столица России. Соответственно, решение [о губернаторе] принимают на самом верху. Поэтому важно понимать, кто лоббист Куйвашева. Если это по-прежнему [мэр Москвы, лидер „тюменского“ клана Сергей] Собянин — это одни позиции, много „собянинских“ людей, например, стали министрами. Если нет — варианты другие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Российский федеральный центр поставил на паузу любые решения о будущем губернаторов. В приоритет руководства страны поставлены горячие внешнеполитические проблемы, поэтому главы регионов, которым грозит отставка или светит переизбрание, вынуждены жить в ожидании, рассказывает осведомленный источник URA.RU. Ярким примером стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который за семь месяцев до конца срока не знает, как президент Владимир Путин определит его карьеру. Осенью 2022 года плановые губернаторские выборы пройдут в 14 регионах, включая Свердловскую область. Одновременно в политкругах предчувствуют скорый «губернаторопад» — досрочную замену целого ряда руководителей. В списке возможных «отставников» значатся глава Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, лидер Марий Эл Александр Евстифеев и еще полдюжины их коллег. Между тем в своем будущем сомневаются даже те губернаторы, которые, казалось бы, в сентябре должны уверенно переизбраться. По свидетельствам двух источников URA.RU, близких к федеральной власти, любые решения по главам регионов сейчас сдвинуты на второй план. «Не только по досрочному снятию, а даже по плановой ротации. Приоритет — внешнеполитические вопросы», — уточнил собеседник, знакомый с настроениями во внутриполитическом блоке администрации президента. В последние недели отношения России с другими государствами занимают большую часть повестки руководства страны. Главным образом — президента РФ Владимира Путина, лично решающего, кто и где будет губернатором. Федеральная власть разом столкнулась с эскалацией конфликта с НАТО и США, растущим напряжением на границе с Украиной, угрозой санкций против «Северного потока — 2» и другими острыми вопросами. Из-за внешнеполитических угроз кадровая ротация во власти, которая должна была начаться в феврале—марте, может быть отложена, подтверждает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Все завязано на Путине, а он сейчас сконцентрирован на внешней политике — из-за этого какие-то личные встречи могут откладываться. То есть, решение может быть уже принято, президенту его надо просто утвердить. Но нет возможности», — пояснил политолог. В перспективе эта история скажется и на судьбе губернаторов. У региональных властей есть ожидания, как развяжется ситуация на внешнеполитическом поле, фиксирует вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов: «От этого будет зависеть умение и мобилизовать внутренние ресурсы в регионах, и принимать быстрые решения. Множество вещей, которые связаны с будущим руководителей регионов. Но зависимость не прямая». Показательной в данном контексте называют ситуацию свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Осенью истечет его второй срок, и у местной элиты сильны ожидания, что он пойдет на выборы вновь. Однако Куйвашев объяснял URA.RU, что не примет решение, пока свое слово не скажет президент. Личной встречи с Путиным у губернатора, впрочем, не было до сих пор — аудиенцию переносили уже несколько раз. Вместе с тем в подготовку к переизбранию уже включились влиятельные лоббисты Куйвашева. Сразу несколько источников URA.RU утверждают, что активнейшую работу развил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Он еще с конца 2021-го знает, что губернатор пойдет на новый срок», — уверяет чиновник из окружения Куйвашева. Считается, что Якушев прикладывает большие аппаратные усилия, в том числе на уровне АП, чтобы переизбрание прошло гладко. За последние три месяца из числа кандидатов на пост свердловского губернатора выбыли основные конкуренты Куйвашева — и это усиливает уверенность его команды в успехе. Сперва из гонки вышел глава Федерального агентства по делам национальностей, экс-депутат Госдумы Игорь Баринов, а затем потерял шансы глава Оренбуржья Денис Паслер. Однако теперь неожиданно появился еще один претендент. «Сейчас обсуждается кандидатура [замминистра финансов РФ, экс-министра науки] Михаила Котюкова», — анонсирует источник, близкий к федеральной власти. Екатеринбургский политолог Михаил Коробельников уверен, что любые рассуждения о сменщиках Куйвашева или переводе его на другую должность не имеют под собой оснований: «На сегодняшний день нет никаких сигналов, что губернатор не будет переизбираться на новый срок. По крайней мере, это не зависит от его отношений с Москвой». Впрочем, во власти обсуждаются варианты, что возможная замена Куйвашева произойдет не точечно, а в рамках масштабной перестановки. «Будет некий большой пакет ротаций, в котором региональные посты будут не основными», — разъясняет собеседник во власти. Такие перестановки традиционно случаются раз в два-три года. Так было в мае 2018-го, когда федеральное правительство обновилось почти наполовину, сменились главы ряда регионов, а губернаторы Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин стали министрами. И в январе 2020-го, когда были назначены пять новых вице-премьеров, главы девяти министерств и три полпреда. Усматривая закономерность, следующую большую ротацию ждут уже в ближайшие месяцы. В этой связи на федеральном уровне обсуждают массу различных сценариев, в том числе подразумевающих Куйвашева. Например, губернатора считают подходящей заменой главе Минпромторга Денису Мантурову, который потенциально может заняться другими проектами. Аргумент в пользу такого плана — товарищеские отношения Куйвашева с министром: «Это позволит сохранить климат в министерстве». Но, очевидно, этот вариант не является единственным. Рассуждая о подобных гипотезах, политолог Куртов настаивает, что в России статусные чиновники, в том числе губернаторы, всегда претендуют на какие-либо высокие должности. Его коллега Коробельников, соглашаясь с тезисом, уверен, что это касается и Куйвашева: «Разговоры, что он вот-вот уедет в Москву, ходят с самого первого дня его работы». Политолог Гращенков же допускает, что решение по будущему Куйвашева и самой Свердловской области принимается в данный момент. И многое зависит от того, к какому из федеральных властных кланов сейчас относится действующий губернатор: «По Свердловской области идет, можно сказать, спецоперация — значимый богатый регион, там третья столица России. Соответственно, решение [о губернаторе] принимают на самом верху. Поэтому важно понимать, кто лоббист Куйвашева. Если это по-прежнему [мэр Москвы, лидер „тюменского“ клана Сергей] Собянин — это одни позиции, много „собянинских“ людей, например, стали министрами. Если нет — варианты другие».