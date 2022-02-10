10 февраля 2022
09 февраля 2022

Между замами тюменского губернатора перераспределили полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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ХХ съезд партии
Губернатор Александр Моор распределил между заместителями новые задачи Фото:

В правительстве Тюменской области перераспределили полномочия между заместителями губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре региона.

«В правительстве Тюменской области — перераспределение полномочий. Кроме того, исключена должность заместителя губернатора, директора департамента информатизации», — рассказали URA.RU в информационном центре региона.

После проведенных рокировок дополнительные (в придачу к тем, что были возложены на них раньше) задачи между заместителями губернатора поделены следующим образом:

  • Вячеслав Вахрин координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области;
  • Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность регионального департамента экономики;
  • Алексей Райдер координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения;
  • Владимир Чейметов координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Что до исключенной должности, то ранее ее занимала Мария Рудзевич. 8 февраля она покинула пост по собственному желанию.

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В правительстве Тюменской области перераспределили полномочия между заместителями губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре региона. «В правительстве Тюменской области — перераспределение полномочий. Кроме того, исключена должность заместителя губернатора, директора департамента информатизации», — рассказали URA.RU в информационном центре региона. После проведенных рокировок дополнительные (в придачу к тем, что были возложены на них раньше) задачи между заместителями губернатора поделены следующим образом: Что до исключенной должности, то ранее ее занимала Мария Рудзевич. 8 февраля она покинула пост по собственному желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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