Между замами тюменского губернатора перераспределили полномочия

Губернатор Александр Моор распределил между заместителями новые задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве Тюменской области перераспределили полномочия между заместителями губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре региона.

«В правительстве Тюменской области — перераспределение полномочий. Кроме того, исключена должность заместителя губернатора, директора департамента информатизации», — рассказали URA.RU в информационном центре региона.

После проведенных рокировок дополнительные (в придачу к тем, что были возложены на них раньше) задачи между заместителями губернатора поделены следующим образом:

Вячеслав Вахрин координирует и контролирует деятельность департамента информатизации Тюменской области;

Андрей Пантелеев координирует и контролирует деятельность регионального департамента экономики;

Алексей Райдер координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения;

Владимир Чейметов координирует и контролирует деятельность департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Что до исключенной должности, то ранее ее занимала Мария Рудзевич. 8 февраля она покинула пост по собственному желанию.