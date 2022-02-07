Мария Рудзевич была повышена до замгубернатора Тюменской области в октябре 2021 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области Мария Рудзевич и управляющий делами регионального правительства Виктор Кузнецов покидают свои посты 9 февраля. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре правительства области. Ранее агентство со ссылкой на собственные источники сообщало об обеих грядущих отставках.

«Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 февраля 2022 года. В среду, 9 февраля, покидает свой пост в связи с увольнением по собственному желанию управляющий делами Правительства Тюменской области Виктор Кузнецов», — рассказали в инфоцентре.

Распоряжения об увольнениях уже подписал губернатор Александр Моор. О будущем чиновников не сообщается.

Кузнецов возглавлял управление делами правительства с 2006 года. Рудзевич возглавила региональный департамент информатизации в октябре 2017 года, спустя четыре года была повышена до замгубернатора.