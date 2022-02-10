Свердловский бизнесмен получил орден из рук митрополита

Орден Сергия Радонежского III степени — третья награда Савельева за благотворительную деятельность Фото: AVS Group

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил основателю инвестиционной компании AVS Group Валерию Савельеву орден преподобного Сергия Радонежского III степени. Бизнесмена отметили за помощь Екатеринбургской епархии и в связи с 60-летием со Дня рождения (в январе Савельев отпраздновал юбилей — прим. редакции), сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«От лица священнослужителей и от себя лично благодарю Валерия Борисовича за многолетнюю помощь Екатеринбургской епархии», — сказал митрополит Евгений, комментируя вручение ордена. Награждение состоялось по окончании праздничного богослужения в Храме-памятнике на Крови в честь 137-й годовщины со дня образования Екатеринбургской епархии и в честь Собора Екатеринбургских святых.

Орден преподобного Сергия Радонежского III степени — третья церковная награда Валерия Савельева. Ранее за активную благотворительную деятельность он был награжден орденами Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени и преподобного Серафима Саровского III степени.

Как подчеркнули в AVS Group, свердловский бизнесмен является многолетним попечителем Екатеринбургской епархии. «Валерий Савельев оказывал материальную помощь Ново-Тихвинскому женскому монастырю, а также в строительстве Патриаршей резиденции, в восстановлении Свято-Троицкого Кафедрального собора, активно помогает в текущей хозяйственной деятельности Храма-памятника на Крови. В 2005 году он стал инициатором строительства, и в настоящее время — главный попечитель Храма воинской славы во имя святого мученика Андрея Стратилата при расформированном Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище. В частности, полностью на средства бизнесмена возведены купол и звонница Храма», — рассказали в компании.

Награду Валерию Савельеву вручил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: AVS Group

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