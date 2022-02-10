Вице-мэру из ХМАО прочат отставку

Дина Кузьмина прошла путь от специалиста до заместителя главы Сургутского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Над коммунальным блоком в последнее время сгустились тучи. Властям не удалось запустить в установленный срок котельные в нескольких поселениях, которые переводят с нефти на газ. Крайней в глазах главы района [Андрея Трубецкого] оказалась Кузьмина. Есть и еще ряд претензий. В общем, она и сама не слишком довольна своим положением в последнее время. Так то есть большая вероятность, что она уйдет в ближайшее время», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU в сфере ЖКХ сообщил, что в профессиональной среде уход Кузьминой также обсуждается. «Она находится в отпуске до 14 февраля и будет ли из него выходить — это большой вопрос. Но Дина Валерьевна — грамотный управленец. В случае чего, без работы точно не останется. А вот кем в случае чего сможет заменить ее Трубецкой — неизвестно», — поделился своим мнением собеседник агентства. В пресс-службе администрации Сургутского района заявили URA.RU, что Кузьмина официально находится в отпуске.

Ранее URA.RU сообщало, что директор «Сургутских районных электрических сетей» Владислав Васьков уходит со своего поста. Его доход на этой позиции превышал заработок губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

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