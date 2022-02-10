По данным источников, койки с пациентами сначала стояли в коридорах, но потом их перенесли в палаты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской горбольнице №2 пациенты из-за нехватки мест, по данным источников, лежали на койках в коридорах, но спустя некоторое время их подселили в палаты к остальным. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с медперсоналом больницы. Представители областного депздрава опровергли URA.RU информацию, что койки с пациентами находились в коридорах.

«10 февраля койки с пациентами перенесли из коридоров в палаты. Сейчас пациенты лежат близко друг к другу», — рассказал источник.

Другой источник URA.RU из той же сферы подтвердил эти слова. Однако представители областного депздрава ранее опровергли эту информацию. При этом в ведомстве добавили, что в имеющихся отделениях больницы разместили дополнительные койки. Запрос в депздрав, на который дали ответ, был направлен URA.RU на тот момент, когда, по словам источника, койки с некоторыми пациентами находились в коридорах.

Ранее URA.RU источник из врачебной среды сообщал, что в инфекционном отделении больницы из-за большого количества пациентов некоторых больных размещали в коридорах, а дополнительные корпуса не открывали. Также по словам источника, в больнице не хватало медперсонала. В депздраве URA.RU опровергли то, что больные лежали в коридорах и то, что медиков не хватает.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам