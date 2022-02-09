09 февраля 2022

Курганские медики жалуются, что пациентов лечат в коридоре

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , коридор больницы, больница, вход закрыт
По словам источника, из-за нехватки мест в палатах койки для больных размещают в коридорах Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кургане в горбольнице №2 из-за большого количества больных, по словам источника URA.RU из врачебной среды, пациентов приходится размещать в коридорах. В областном депздраве URA.RU эту информацию опровергли.

«Некому работать, некуда класть пациентов. Уже коридоры завалены больными. Не открывают дополнительных корпусов», — передает источник слова врачей.

Представители областного депздрава прокомментировали URA.RU эту ситуацию. «Информация не соответствует действительности. В связи с открытием дополнительного коечного фонда в Курганской больнице №2 дополнительные койки добавлены в имеющиеся отделения», — рассказали в депзраве. Представители ведомства добавили, что в больнице достаточно медработников оказания помощи пациентам с COVID-19, и их численность соответствуют рекомендациям Минздрава РФ

В 2021 году из Курганской больницы скорой медицинской помощи уволились 15 врачей и 41 фельдшер. На их место приняли восемь врачей и 31 фельдшера. Часть уволившихся перевелись в другие медорганизации региона.

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В Кургане в горбольнице №2 из-за большого количества больных, по словам источника URA.RU из врачебной среды, пациентов приходится размещать в коридорах. В областном депздраве URA.RU эту информацию опровергли. «Некому работать, некуда класть пациентов. Уже коридоры завалены больными. Не открывают дополнительных корпусов», — передает источник слова врачей. Представители областного депздрава прокомментировали URA.RU эту ситуацию. «Информация не соответствует действительности. В связи с открытием дополнительного коечного фонда в Курганской больнице №2 дополнительные койки добавлены в имеющиеся отделения», — рассказали в депзраве. Представители ведомства добавили, что в больнице достаточно медработников оказания помощи пациентам с COVID-19, и их численность соответствуют рекомендациям Минздрава РФ В 2021 году из Курганской больницы скорой медицинской помощи уволились 15 врачей и 41 фельдшер. На их место приняли восемь врачей и 31 фельдшера. Часть уволившихся перевелись в другие медорганизации региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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