Курганские медики жалуются, что пациентов лечат в коридоре

По словам источника, из-за нехватки мест в палатах койки для больных размещают в коридорах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане в горбольнице №2 из-за большого количества больных, по словам источника URA.RU из врачебной среды, пациентов приходится размещать в коридорах. В областном депздраве URA.RU эту информацию опровергли.

«Некому работать, некуда класть пациентов. Уже коридоры завалены больными. Не открывают дополнительных корпусов», — передает источник слова врачей.

Представители областного депздрава прокомментировали URA.RU эту ситуацию. «Информация не соответствует действительности. В связи с открытием дополнительного коечного фонда в Курганской больнице №2 дополнительные койки добавлены в имеющиеся отделения», — рассказали в депзраве. Представители ведомства добавили, что в больнице достаточно медработников оказания помощи пациентам с COVID-19, и их численность соответствуют рекомендациям Минздрава РФ

В 2021 году из Курганской больницы скорой медицинской помощи уволились 15 врачей и 41 фельдшер. На их место приняли восемь врачей и 31 фельдшера. Часть уволившихся перевелись в другие медорганизации региона.