Работы по улице Серафимы Дерябиной будут идти до мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической с 08:00 12 февраля. Здесь начался масштабный проект — строительство трамвайных путей в Академический. Окончание работ планируется к 15 мая 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Закрытие четной стороны улицы Серафимы Дерябиной, от улицы Волгоградской до улицы Зоологической, с 12 февраля 2022 года. По плану, работы продлятся до 15 мая 2022 года», — сообщили в пресс-службе мэрии.

О том, что дорогу перекроют, сообщило в конце января предприятие «Трест Уралтрансспецстрой». Закрытие движения связано со строительством трамвайной линии в Академический район города. Также будет проведена реконструкция улично-дорожной сети.

Работы по прокладке трамвайной линии начались еще в ноябре 2021 года. Строительство пройдет в два этапа: в рамках первого вагоны будут запущены от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской, что рядом с ГКБ №40. На втором этапе работ ветку продлят до улицы Татищева. Общая протяженность трамвайной линии составит 8,8 километра.

Дорожники перекроют четную сторону улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической, с 12 февраля по 15 мая 2022 года Яндекс.Карты

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