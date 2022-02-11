WADA оспорит решение РУСАДА вернуть Валиеву на Олимпиаду

РУСАДА неверно применило антидопинговый кодекс, уверены в WADA Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«WADA подтверждает, что оно намерено подать апелляцию в CAS по антидопинговому делу фигуриста Олимпийского комитета России», — сообщает пресс-служба ведомства в Twitter. Основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее о намерении подать апелляцию в CAS на решение РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой сообщил МОК. Агентство подтвердило, что тест на допинг Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, оказался положительным. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Фигуристке разрешили участвовать в соревнованиях.