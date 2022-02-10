10 февраля 2022

МОК опротестует решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой

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Ранее ITA подтвердил информацию о положительной допинг-пробе у Камилы Валиевой Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА отметить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA). Ранее в крови у Валиевой был обнаружен запрещенный для спортсменов препарат.

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, Международный союз конькобежцев (ИСУ), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в CAS. МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)», — сообщается на официальном сайте ITA.

Ранее агентство подтвердило, что тест на допинг Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, оказался положительным. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Фигуристке разрешили участвовать в соревнованиях.

Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом у Валиевой, передает телеканал 360. Официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями».

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Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА отметить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA). Ранее в крови у Валиевой был обнаружен запрещенный для спортсменов препарат. «В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, Международный союз конькобежцев (ИСУ), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в CAS. МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)», — сообщается на официальном сайте ITA. Ранее агентство подтвердило, что тест на допинг Валиевой, который она сдала 25 декабря 2021 года, оказался положительным. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Фигуристке разрешили участвовать в соревнованиях. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Вскоре появились слухи, что задержка связана с проблемным допинг-тестом у Валиевой, передает телеканал 360. Официальный представитель МОК Марк Адамс назвал эту информацию «слухами» и «спекуляциями».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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