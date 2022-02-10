В Перми осуждена директор фирмы, строившей аварийные дома сиротам

Суд отправил директора фирмы-застройщика в колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми огласили приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Торгово-производственная фирма «Пассаж-1» Натальи Терентьевой. Ленинский районный суд города признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил в колонию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил директора ООО «ТПФ «Пассаж-1» к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей», — информирует пресс-служба прокуратуры.

URA.RU рассказывало, что фирма Терентьевой построила для детей-сирот в Орджоникидзевском районе Перми дома. Бюджет потратил на новостройки более 230 млн рублей, однако жилье оказалось непригодным для проживания. Здания не были подключены к системам холодного водоснабжения и водоотведения. В жилых помещениях отсутствовало электричество и газ, отклеивались обои и появилась плесень.

Несмотря на это чиновники мэрии Перми разрешили застройщику ввести дома в эксплуатацию. «В результате 11 гражданам и трем юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму более 87 млн рублей», — поясняет на своем сайте надзорный орган.

После этого сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Константина Тукмачева и Руслана Солина обвинили в служебном подлоге. В отношении чиновников краевого министерства строительства было возбуждено дело по статье о халатности, но сотрудники регионального ведомства избежали наказания в связи с истечением сроков давности.

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