Предприниматели из ХМАО просят изменить систему QR-кодов

14 февраля 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор настроен крайне скептически к допуску в фитнес-клубы людей с медотводами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Предприниматели из ХМАО просят властей и Роспотребнадзор изменить систему QR-кодов, разрешив людям с медотводами посещать фитнес-клубы. Об этом URA.RU рассказала сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель сети фитнес-клубов «UltraFit» Юлия Даянова. «Мы выступаем за расширение возможностей людей, обладающих противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 потому, что считаем необходимым позволить людям с хроническими заболеваниями заниматься фитнесом. Для сохранения здоровья им жизненно необходимы физические нагрузки, а заниматься дома могут далеко не все — у кого-то места свободного дома нет, кто-то в принципе не может заниматься в одиночку. Ограждая людей от рисков заражения, мы ограждаем людей от самой жизни. Также это оказывает влияние на выручку центров», — сказала Даянова. Общественница также отметила, что в большинстве фитнес-клубов защитные протоколы, разработанные властям соблюдаются неукоснительно, и предприниматели считают, что больших рисков в реформации системы нет. Даянова также рассказала, что обратилась по этому вопросу к бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск. Каск в разговоре с URA.RU отметила, что этот вопрос должен быть проработан совместно с Роспотребнадзором. «Безусловно моя позиция в том, что мы должны сохранить здоровье людей, поэтому вопрос нужно детально прорабатывать с участием всех сторон — бизнеса, Роспотребнадзора и обладателей медотводов», — выразила своем мнение Каск. Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с URA.RU сообщила, что ведомство настроено крайне скептически на этот счет. «Снимать или ослаблять ограничения на таком уровне заболеваемости, как минимум, неосмотрительно», — сказала Кудрявцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предприниматели из ХМАО просят властей и Роспотребнадзор изменить систему QR-кодов, разрешив людям с медотводами посещать фитнес-клубы. Об этом URA.RU рассказала сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель сети фитнес-клубов «UltraFit» Юлия Даянова. «Мы выступаем за расширение возможностей людей, обладающих противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 потому, что считаем необходимым позволить людям с хроническими заболеваниями заниматься фитнесом. Для сохранения здоровья им жизненно необходимы физические нагрузки, а заниматься дома могут далеко не все — у кого-то места свободного дома нет, кто-то в принципе не может заниматься в одиночку. Ограждая людей от рисков заражения, мы ограждаем людей от самой жизни. Также это оказывает влияние на выручку центров», — сказала Даянова. Общественница также отметила, что в большинстве фитнес-клубов защитные протоколы, разработанные властям соблюдаются неукоснительно, и предприниматели считают, что больших рисков в реформации системы нет. Даянова также рассказала, что обратилась по этому вопросу к бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск. Каск в разговоре с URA.RU отметила, что этот вопрос должен быть проработан совместно с Роспотребнадзором. «Безусловно моя позиция в том, что мы должны сохранить здоровье людей, поэтому вопрос нужно детально прорабатывать с участием всех сторон — бизнеса, Роспотребнадзора и обладателей медотводов», — выразила своем мнение Каск. Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с URA.RU сообщила, что ведомство настроено крайне скептически на этот счет. «Снимать или ослаблять ограничения на таком уровне заболеваемости, как минимум, неосмотрительно», — сказала Кудрявцева.