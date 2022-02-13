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Предприниматели из ХМАО просят изменить систему QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, бег, тренажерный зал, спорт, физкультура, фитнес, спортзал, тренировка, беговая дорожка, зож, фитнес клуб, фитнес центр
Роспотребнадзор настроен крайне скептически к допуску в фитнес-клубы людей с медотводами Фото:
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Предприниматели из ХМАО просят властей и Роспотребнадзор изменить систему QR-кодов, разрешив людям с медотводами посещать фитнес-клубы. Об этом URA.RU рассказала сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель сети фитнес-клубов «UltraFit» Юлия Даянова.

«Мы выступаем за расширение возможностей людей, обладающих противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 потому, что считаем необходимым позволить людям с хроническими заболеваниями заниматься фитнесом. Для сохранения здоровья им жизненно необходимы физические нагрузки, а заниматься дома могут далеко не все — у кого-то места свободного дома нет, кто-то в принципе не может заниматься в одиночку. Ограждая людей от рисков заражения, мы ограждаем людей от самой жизни. Также это оказывает влияние на выручку центров», — сказала Даянова.

Общественница также отметила, что в большинстве фитнес-клубов защитные протоколы, разработанные властям соблюдаются неукоснительно, и предприниматели считают, что больших рисков в реформации системы нет. Даянова также рассказала, что обратилась по этому вопросу к бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск. Каск в разговоре с URA.RU отметила, что этот вопрос должен быть проработан совместно с Роспотребнадзором. «Безусловно моя позиция в том, что мы должны сохранить здоровье людей, поэтому вопрос нужно детально прорабатывать с участием всех сторон — бизнеса, Роспотребнадзора и обладателей медотводов», — выразила своем мнение Каск.

Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с URA.RU сообщила, что ведомство настроено крайне скептически на этот счет. «Снимать или ослаблять ограничения на таком уровне заболеваемости, как минимум, неосмотрительно», — сказала Кудрявцева.

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Предприниматели из ХМАО просят властей и Роспотребнадзор изменить систему QR-кодов, разрешив людям с медотводами посещать фитнес-клубы. Об этом URA.RU рассказала сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель сети фитнес-клубов «UltraFit» Юлия Даянова. «Мы выступаем за расширение возможностей людей, обладающих противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 потому, что считаем необходимым позволить людям с хроническими заболеваниями заниматься фитнесом. Для сохранения здоровья им жизненно необходимы физические нагрузки, а заниматься дома могут далеко не все — у кого-то места свободного дома нет, кто-то в принципе не может заниматься в одиночку. Ограждая людей от рисков заражения, мы ограждаем людей от самой жизни. Также это оказывает влияние на выручку центров», — сказала Даянова. Общественница также отметила, что в большинстве фитнес-клубов защитные протоколы, разработанные властям соблюдаются неукоснительно, и предприниматели считают, что больших рисков в реформации системы нет. Даянова также рассказала, что обратилась по этому вопросу к бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск. Каск в разговоре с URA.RU отметила, что этот вопрос должен быть проработан совместно с Роспотребнадзором. «Безусловно моя позиция в том, что мы должны сохранить здоровье людей, поэтому вопрос нужно детально прорабатывать с участием всех сторон — бизнеса, Роспотребнадзора и обладателей медотводов», — выразила своем мнение Каск. Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО Инна Кудрявцева в разговоре с URA.RU сообщила, что ведомство настроено крайне скептически на этот счет. «Снимать или ослаблять ограничения на таком уровне заболеваемости, как минимум, неосмотрительно», — сказала Кудрявцева.
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