10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Тобольске девочка разбилась насмерть, упав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, гвоздики, смерть, цветы, похороны, гвоздики на снегу
Ребенок скончался на месте Фото:

В Тобольске ребенок разбился насмерть, упав с высоты из окна жилого дома. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы трагедии. По их словам, происшествие случилось в 10 микрорайоне города.

«В 10 микрорайоне Тобольска с 12 этажа выпал подросток. Девочка 10-12 лет (предварительно), скончалась на месте», — написал анонимный автор в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

В управлении СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Трагедия в Тобольске стала третьим подобным случаем в регионе с начала месяца — до этого дети погибли 3 февраля и 9 февраля.

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В Тобольске ребенок разбился насмерть, упав с высоты из окна жилого дома. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы трагедии. По их словам, происшествие случилось в 10 микрорайоне города. «В 10 микрорайоне Тобольска с 12 этажа выпал подросток. Девочка 10-12 лет (предварительно), скончалась на месте», — написал анонимный автор в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В управлении СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Трагедия в Тобольске стала третьим подобным случаем в регионе с начала месяца — до этого дети погибли 3 февраля и 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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