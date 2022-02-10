В Тобольске девочка разбилась насмерть, упав из окна многоэтажки

Ребенок скончался на месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске ребенок разбился насмерть, упав с высоты из окна жилого дома. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы трагедии. По их словам, происшествие случилось в 10 микрорайоне города.

«В 10 микрорайоне Тобольска с 12 этажа выпал подросток. Девочка 10-12 лет (предварительно), скончалась на месте», — написал анонимный автор в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

В управлении СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Трагедия в Тобольске стала третьим подобным случаем в регионе с начала месяца — до этого дети погибли 3 февраля и 9 февраля.