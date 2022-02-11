Нагиев стал ведущим КВН вместо Маслякова

11 февраля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Нагиев будет вести КВН 17 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский шоумен Дмитрий Нагиев заменит ведущего Александра Маслякова на играх КВН. По словам шоумена, он станет одним из нескольких ведущих, которые будут подменять Маслякова на время болезни. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — сообщил он в интервью РИА «Новости». На сайте КВН зрителям действительно предлагают приобрести билет на шоу с участием Нагиева, но только 17 февраля. Согласно афишам, 25 февраля на пост ведущего должен вернуться Масляков. Ранее Масляков сообщил, что повторно заразился коронавирусом. «Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — писал он в своем telegram-канале. Обновлено в 17:05 (мск): помимо Нагиева заменять Маслякова будут шоумены Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант, а также актер Андрей Бурковский. Они проведут пять игр 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых», рассказал ТАСС Александр Масляков-младший. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский шоумен Дмитрий Нагиев заменит ведущего Александра Маслякова на играх КВН. По словам шоумена, он станет одним из нескольких ведущих, которые будут подменять Маслякова на время болезни. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — сообщил он в интервью РИА «Новости». На сайте КВН зрителям действительно предлагают приобрести билет на шоу с участием Нагиева, но только 17 февраля. Согласно афишам, 25 февраля на пост ведущего должен вернуться Масляков. Ранее Масляков сообщил, что повторно заразился коронавирусом. «Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — писал он в своем telegram-канале. Обновлено в 17:05 (мск): помимо Нагиева заменять Маслякова будут шоумены Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант, а также актер Андрей Бурковский. Они проведут пять игр 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых», рассказал ТАСС Александр Масляков-младший.