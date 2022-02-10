Депутат Госдумы от ХМАО одобрил муниципальную реформу

11 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Павел Завальный является сторонником реформы МСУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный. Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента. Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный. Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента. Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров.