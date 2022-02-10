10 февраля 2022

Депутат Госдумы от ХМАО одобрил муниципальную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, завальный павел
Депутат Госдумы Павел Завальный является сторонником реформы МСУ Фото:

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный.

Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров.

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Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный. Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента. Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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