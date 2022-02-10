Депутат Госдумы от ХМАО одобрил муниципальную реформу

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.
«Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный.
Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента.
Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров.
Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный одобрил федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Принципиальное отличие — переход к одноуровневой системе муниципальной власти. Станет меньше депутатов и чиновников. У меня нет к законопроекту критических замечаний. Глава Белоярского района Сергей Маненков, который является одним из лучших муниципалитетов ХМАО, в свое время сделал все, чтобы одновременно управлять и районом и его административным центром. А зачем нужны дополнительные органы власти, у которых нет возможностей решать проблемы? Это профанация!» — считает Завальный. Он также уточнил, что во время региональных недель общается на эту тему с представителями муниципалитетов Югры, от которых он избран в Госдуму. Затем все мнения и предложения Завальный передаст в профильный комитет нижней палаты парламента. Ранее URA.RU сообщало, что окружные депутаты также поддержали принятие законопроекта о реформе местного самоуправления. Он, в числе прочего, позволяет губернаторам отправлять в отставку мэров.