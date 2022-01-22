22 января 2022
21 января 2022

В думе ХМАО поддержали закон об отставке мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Югорские депутаты заочно поддержали закон о реформе МСУ Фото:

Депутаты думы ХМАО поддержали большинством голосов федеральный законопроект о предстоящей реформе местного самоуправления. Он дает возможность главам регионам отправлять мэров в отставку. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников.

«Голосование по этому вопросу проходило в заочном формате, большинство депутатов приняло решение о его поддержке. Изменений будет достаточно много. В частности, у губернаторов появляется возможность отправлять в отставку глав муниципалитетов. Кроме того, высших должностных лиц субъектов РФ наделят правом вносить кандидатуры мэров для их избрания. Ну, а вообще, законопроект весьма объемный и существенно изменит систему местного самоуправления», — сообщил собеседник агентства. В информационно-аналитическом управлении думы ХМАО подтвердили URA.RU, что законопроект получил поддержку югорских депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что законопроект был поддержан депутатами Тюменской областной думы. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.

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Депутаты думы ХМАО поддержали большинством голосов федеральный законопроект о предстоящей реформе местного самоуправления. Он дает возможность главам регионам отправлять мэров в отставку. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников. «Голосование по этому вопросу проходило в заочном формате, большинство депутатов приняло решение о его поддержке. Изменений будет достаточно много. В частности, у губернаторов появляется возможность отправлять в отставку глав муниципалитетов. Кроме того, высших должностных лиц субъектов РФ наделят правом вносить кандидатуры мэров для их избрания. Ну, а вообще, законопроект весьма объемный и существенно изменит систему местного самоуправления», — сообщил собеседник агентства. В информационно-аналитическом управлении думы ХМАО подтвердили URA.RU, что законопроект получил поддержку югорских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что законопроект был поддержан депутатами Тюменской областной думы. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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