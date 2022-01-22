В думе ХМАО поддержали закон об отставке мэров

Депутаты думы ХМАО поддержали большинством голосов федеральный законопроект о предстоящей реформе местного самоуправления. Он дает возможность главам регионам отправлять мэров в отставку. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников.
«Голосование по этому вопросу проходило в заочном формате, большинство депутатов приняло решение о его поддержке. Изменений будет достаточно много. В частности, у губернаторов появляется возможность отправлять в отставку глав муниципалитетов. Кроме того, высших должностных лиц субъектов РФ наделят правом вносить кандидатуры мэров для их избрания. Ну, а вообще, законопроект весьма объемный и существенно изменит систему местного самоуправления», — сообщил собеседник агентства. В информационно-аналитическом управлении думы ХМАО подтвердили URA.RU, что законопроект получил поддержку югорских депутатов.
Ранее URA.RU сообщало, что законопроект был поддержан депутатами Тюменской областной думы. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.
Депутаты думы ХМАО поддержали большинством голосов федеральный законопроект о предстоящей реформе местного самоуправления. Он дает возможность главам регионам отправлять мэров в отставку. Об этом URA.RU сообщил один из народных избранников. «Голосование по этому вопросу проходило в заочном формате, большинство депутатов приняло решение о его поддержке. Изменений будет достаточно много. В частности, у губернаторов появляется возможность отправлять в отставку глав муниципалитетов. Кроме того, высших должностных лиц субъектов РФ наделят правом вносить кандидатуры мэров для их избрания. Ну, а вообще, законопроект весьма объемный и существенно изменит систему местного самоуправления», — сообщил собеседник агентства. В информационно-аналитическом управлении думы ХМАО подтвердили URA.RU, что законопроект получил поддержку югорских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что законопроект был поддержан депутатами Тюменской областной думы. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.