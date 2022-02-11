Уральские летчики перехватили самолеты-разведчики в ходе учений

Летчики МиГ-31БМ в ходе учений на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
«Летчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трех регионов России, предотвратив прорыв в охраняемое воздушное пространство самолетов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1300 км/ч и высотах от 100 до 12000 метров. Кроме того, экипажи МиГ-31БМ организовали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны для принятия решения об условном уничтожении „нарушителей“, роль которых выполняли самолеты-разведчики Су-24МР», — говорится на сайте минобороны РФ.
В учениях участвовали экипажи МиГ-31БМ и Су-24МР авиаполков ЦВО в Пермском крае и Челябинской области. Им помогали более 500 военнослужащих на земле, которые отвечают за работу радиолокационных станций и зенитных ракетных систем.
Летчики МиГ-31БМ в ходе учений на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Летчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трех регионов России, предотвратив прорыв в охраняемое воздушное пространство самолетов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1300 км/ч и высотах от 100 до 12000 метров. Кроме того, экипажи МиГ-31БМ организовали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны для принятия решения об условном уничтожении „нарушителей“, роль которых выполняли самолеты-разведчики Су-24МР», — говорится на сайте минобороны РФ. В учениях участвовали экипажи МиГ-31БМ и Су-24МР авиаполков ЦВО в Пермском крае и Челябинской области. Им помогали более 500 военнослужащих на земле, которые отвечают за работу радиолокационных станций и зенитных ракетных систем.