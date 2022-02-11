Певец Жуков и актриса Макеева вступились за фигуристку Валиеву

11 февраля 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков высказался в поддержку Камилы Валиевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Певец Сергей Жуков и актриса Анастасия Макеева выступили в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Свою позицию звезды высказали в аккаунтах Instagram. По их словам, подозревать 15-летнюю девочку в умышленном употреблении допинга глупо и подло. «Мне чертовски обидно от того, как несправедливо поступают сейчас с нашими фигуристами! Подозревать 15-летнюю девочку в том, что она умышленно употребляла допинг — дикая глупость! А задерживать из-за этого вручение заслуженных медалей всей нашей команде — подлость. Вы же наверняка, как и я, видели их золотое выступление. Гордость за ребят брала!» — написал Жуков на своей странице. Успехи юной фигуристки отметила и Анастасия Макеева. Она напомнила, что Валиева принесла «золото» в копилку сборной ОКР. Однако «не всем это нравится»: «Мировые СМИ позволяют себе писать и распространять сплетни и слухи о достойных людях. Не дает покоя им наше золото». К заслугам Валиевой Макеева добавила и «повышенный интерес к ее персоне». «Девочки всего 15 лет. А она уже своим талантом и трудом приковала к своей персоне взгляды всего мира. Камила, ты такая молодец! Мы так тобой гордимся!» — заключила актриса. В соцсетях стало появляться все больше публикаций с хештэгом #WeWillROCYou, который используется в качестве поддержки российских атлетов. В защиту Камилы Валиевой высказались и авторы telegram-каналов. «Любопытно, что первые слухи о происшествии пошли через британский ресурс Inside the Games, что демонстрирует уши новой кампании Запада по дискредитации российских спортсменов. Такое уже бывало, даже медали отбирали у победителей сочинской Олимпиады. Но потом, когда допинговый хайп выдыхался, награды возвращались россиянам под давлением Спортивного арбитражного суда», — отмечают авторы telegram-канала «Темник». «Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, но официальной позиции МОК до сих пор нет», — добавили создатели канала «Катарсис». «Отдельное спасибо тем, кто не поддавался давлению и не вступал в ураган бестолковых обсуждений, запущенных ради одного — помехи на пути наших атлетов. Как всегда, не устаем повторять — дожидайтесь официальных данных и дружите со здравым смыслом», — дали совет авторы канала «Кремлевская прачка». Хештэг #WeWillROCYou появился и на страницах TikTok. Блогер Руслан Баргаев (1,3 млн подписчиков) поделился видео со своей машиной, на стекле которой — наклейка с соответствующей пометкой. В Сочи неизвестные художники развесили постеры с хештегом #wewillROCyou на пяти городских площадках. Все участники социального флешмоба надеются, что смогут морально поддержать спортсменку во время разбирательств по допинговому скандалу. «Надеюсь, Валиева чувствует, что не обличенные спортивной властью сограждане, простые болельщики и даже люди, далекие и от Олимпиад в целом, и от фигурного катания в частности, переживают за нее, не молчат и верят, что никакую химию она, разумеется, не принимала. И мы — страна — за нее. Ну и вот она — взрослая спортивная жизнь. Тоже опыт, который должен сделать тебя только сильнее. Вперед!» — написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Камила Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за подозрений в допинге. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию. ? оригинальный звук - ruslan_bargaev @ruslan_bargaev Когда купил свою первую тачку???? а костюмчик дали в подарок???????? #wewillROCyou В Сочи художники развесили плакаты с надписью #wewillROCyou в разных уголках города. Фото: скриншот видео Куб Мэш ROC в английской аббревиатуре означает «Олимпийский комитет России». Фото: скриншот видео Куб Мэш Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певец Сергей Жуков и актриса Анастасия Макеева выступили в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Свою позицию звезды высказали в аккаунтах Instagram. По их словам, подозревать 15-летнюю девочку в умышленном употреблении допинга глупо и подло. «Мне чертовски обидно от того, как несправедливо поступают сейчас с нашими фигуристами! Подозревать 15-летнюю девочку в том, что она умышленно употребляла допинг — дикая глупость! А задерживать из-за этого вручение заслуженных медалей всей нашей команде — подлость. Вы же наверняка, как и я, видели их золотое выступление. Гордость за ребят брала!» — написал Жуков на своей странице. Успехи юной фигуристки отметила и Анастасия Макеева. Она напомнила, что Валиева принесла «золото» в копилку сборной ОКР. Однако «не всем это нравится»: «Мировые СМИ позволяют себе писать и распространять сплетни и слухи о достойных людях. Не дает покоя им наше золото». К заслугам Валиевой Макеева добавила и «повышенный интерес к ее персоне». «Девочки всего 15 лет. А она уже своим талантом и трудом приковала к своей персоне взгляды всего мира. Камила, ты такая молодец! Мы так тобой гордимся!» — заключила актриса. В соцсетях стало появляться все больше публикаций с хештэгом #WeWillROCYou, который используется в качестве поддержки российских атлетов. В защиту Камилы Валиевой высказались и авторы telegram-каналов. «Любопытно, что первые слухи о происшествии пошли через британский ресурс Inside the Games, что демонстрирует уши новой кампании Запада по дискредитации российских спортсменов. Такое уже бывало, даже медали отбирали у победителей сочинской Олимпиады. Но потом, когда допинговый хайп выдыхался, награды возвращались россиянам под давлением Спортивного арбитражного суда», — отмечают авторы telegram-канала «Темник». «Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, но официальной позиции МОК до сих пор нет», — добавили создатели канала «Катарсис». «Отдельное спасибо тем, кто не поддавался давлению и не вступал в ураган бестолковых обсуждений, запущенных ради одного — помехи на пути наших атлетов. Как всегда, не устаем повторять — дожидайтесь официальных данных и дружите со здравым смыслом», — дали совет авторы канала «Кремлевская прачка». Хештэг #WeWillROCYou появился и на страницах TikTok. Блогер Руслан Баргаев (1,3 млн подписчиков) поделился видео со своей машиной, на стекле которой — наклейка с соответствующей пометкой. В Сочи неизвестные художники развесили постеры с хештегом #wewillROCyou на пяти городских площадках. Все участники социального флешмоба надеются, что смогут морально поддержать спортсменку во время разбирательств по допинговому скандалу. «Надеюсь, Валиева чувствует, что не обличенные спортивной властью сограждане, простые болельщики и даже люди, далекие и от Олимпиад в целом, и от фигурного катания в частности, переживают за нее, не молчат и верят, что никакую химию она, разумеется, не принимала. И мы — страна — за нее. Ну и вот она — взрослая спортивная жизнь. Тоже опыт, который должен сделать тебя только сильнее. Вперед!» — написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Камила Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за подозрений в допинге. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине 8 февраля, однако уже 9 февраля РУСАДА отменило это решение. Позднее WADA заявило о намерении подать апелляцию.