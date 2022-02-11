Срок получения гражданства РФ планируют сократить до трех месяцев

Срок получения российского гражданства могут сократить до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Речь идет о новом законопроекте, касающемся получения гражданства. Он затрагивает просителей политического убежища, беженцев и контрактников. «При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен [в законопроекте] с одного года до трех месяцев», — сказали ТАСС в МВД.
Данный проект в Госдуму в конце декабря 2021 года внес президент Владимир Путин. Документ предусматривает передачу МВД полномочий по рассмотрению заявлений на получение гражданства. Сейчас этот функционал полностью находится в ведении президента. По новым правилам за главой государства предлагается оставить решения по гражданству для ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, представляющих интерес для России или имеющих перед ней особые заслуги.
Срок получения российского гражданства могут сократить до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Речь идет о новом законопроекте, касающемся получения гражданства. Он затрагивает просителей политического убежища, беженцев и контрактников. «При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен [в законопроекте] с одного года до трех месяцев», — сказали ТАСС в МВД. Данный проект в Госдуму в конце декабря 2021 года внес президент Владимир Путин. Документ предусматривает передачу МВД полномочий по рассмотрению заявлений на получение гражданства. Сейчас этот функционал полностью находится в ведении президента. По новым правилам за главой государства предлагается оставить решения по гражданству для ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, представляющих интерес для России или имеющих перед ней особые заслуги.