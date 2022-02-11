Байден назвал свою дату начала войны России и Украины

12 февраля 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Вашингтон предупредил союзников о «вторжении» России на Украину 16 февраля Фото: Andrew Harnik AP/TASS новость из сюжета Война на Украине Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. «Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов. При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. «Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов. При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.