11 февраля 2022

Байден назвал свою дату начала войны России и Украины

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Джо Байден, байден джо
Вашингтон предупредил союзников о «вторжении» России на Украину 16 февраля Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов.

«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов.

При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.

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Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. «Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов. При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.
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