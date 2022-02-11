Байден назвал свою дату начала войны России и Украины

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов.
«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов.
При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. «Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время часового разговора», — передает Politico. Несколько официальных лиц США подтвердили изданию данную информацию. Вашингтон предупредил союзников, что Москва начнет «вторжение» на Украину с кибератак и шквала ракетных ударов. При этом официальный представитель Великобритании отметил, что у них «другая интерпретация» данных разведки по 16 февраля. В Евросоюзе также скептически относятся к информации от США. Два дипломата отметили, что война с Украиной стала бы большой ошибкой президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. До этого советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может «вторгнуться» на Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине.