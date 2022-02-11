Bloomberg: до «вторжения» России на Украину осталось менее недели

12 февраля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Россия может начать «вторжение» на Украину уже 15 февраля. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источников, не указав никакой информации о них. «Действия России могут включать в себя провокацию в Донбассе <…> или нападение на Киев. Любые действия могут начаться уже во вторник», — рассказали изданию неназванные официальные лица, знакомые с вопросом. Источники подчеркнули, что информация, которая может подтвердить намерения президента РФ Владимира Путина, отсутствует. Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан назвал дату «нападения» России на Украину. До этого замгоссекретаря США Венди Шерман заявляла, что Россия «атакует» Украину до середины февраля. Агентство Reuters сообщило, что США направят около трех тысяч солдат в Европу для успокоения союзников по НАТО.