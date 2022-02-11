11 февраля 2022

Bloomberg: до «вторжения» России на Украину осталось менее недели

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, солдаты, стрелки, военные учения, этап учений материально-технического обеспечения
Россия начнет действовать на Украине уже 15 февраля, заявляет Bloomberg Фото:
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Война на Украине

Россия может начать «вторжение» на Украину уже 15 февраля. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источников, не указав никакой информации о них.

«Действия России могут включать в себя провокацию в Донбассе <…> или нападение на Киев. Любые действия могут начаться уже во вторник», — рассказали изданию неназванные официальные лица, знакомые с вопросом. Источники подчеркнули, что информация, которая может подтвердить намерения президента РФ Владимира Путина, отсутствует.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан назвал дату «нападения» России на Украину. До этого замгоссекретаря США Венди Шерман заявляла, что Россия «атакует» Украину до середины февраля. Агентство Reuters сообщило, что США направят около трех тысяч солдат в Европу для успокоения союзников по НАТО.

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Россия может начать «вторжение» на Украину уже 15 февраля. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источников, не указав никакой информации о них. «Действия России могут включать в себя провокацию в Донбассе <…> или нападение на Киев. Любые действия могут начаться уже во вторник», — рассказали изданию неназванные официальные лица, знакомые с вопросом. Источники подчеркнули, что информация, которая может подтвердить намерения президента РФ Владимира Путина, отсутствует. Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан назвал дату «нападения» России на Украину. До этого замгоссекретаря США Венди Шерман заявляла, что Россия «атакует» Украину до середины февраля. Агентство Reuters сообщило, что США направят около трех тысяч солдат в Европу для успокоения союзников по НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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