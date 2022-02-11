11 февраля 2022
10 февраля 2022

Мэр Екатеринбурга: когда очистят город после мощного снегопада

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Посещение спортивного объекта Универсиады-2023 — стадиона Калининец. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов собирается днем 12 февраля ездить по городу и проверять работу коммунальшиков Фото:

Последствия снегопадов в Екатеринбурге будут устранены к утру 14 февраля. Об этом мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, отвечая на вопрос по теме.

По словам градоначальника, за последние сутки в столице Урала выпало больше полумесячной нормы осадков. «Очень серьезные силы были брошены [на уборку]. Мы научились чистить снег и вывозить его сразу. Поэтому я абсолютно уверен, что в понедельник жители поедут на работу по вычищенным дорогам. Очень много снега выпало. Коммунальные службы работают в усиленном режиме», — сказал Орлов.

Снегопады обрушились на Екатеринбург и Свердловскую область накануне. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся на следующей неделе.

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Последствия снегопадов в Екатеринбурге будут устранены к утру 14 февраля. Об этом мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, отвечая на вопрос по теме. По словам градоначальника, за последние сутки в столице Урала выпало больше полумесячной нормы осадков. «Очень серьезные силы были брошены [на уборку]. Мы научились чистить снег и вывозить его сразу. Поэтому я абсолютно уверен, что в понедельник жители поедут на работу по вычищенным дорогам. Очень много снега выпало. Коммунальные службы работают в усиленном режиме», — сказал Орлов. Снегопады обрушились на Екатеринбург и Свердловскую область накануне. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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