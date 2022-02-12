Глава ДНР назвал причины мощного взрыва, накрывшего Донецк

12 февраля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин прокомментировал слухи о взрыве в Донецке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Донецке, столице Донецкой народной республики не было взрыва. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, ударная волна от взрыва на территории Украины прошлась по некоторым районам города. «Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно», — приводит слова Пушилина главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем официальном teleram-канале. Предварительной причиной взрыва называли прилет снаряда 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины, передает teleram-канале «Темы. Главное». «Информация о „боях под Горловкой“, распространяемая в интернете, не соответствует действительности. В городе никого и ничего не подрывали, якобы был мощный прилет в район аэропорта», — сообщает teleram-канал «Майор и Генерал». Жители Донецка в соцсетях активно обсуждают взрывную волну, которая прошлась по городу. «Я только что услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — поделился пользователь Патрик Ланкастер в Twitter. Twitter Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Донецке, столице Донецкой народной республики не было взрыва. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, ударная волна от взрыва на территории Украины прошлась по некоторым районам города. «Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно», — приводит слова Пушилина главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем официальном teleram-канале. Предварительной причиной взрыва называли прилет снаряда 152 мм со стороны Вооруженных сил Украины, передает teleram-канале «Темы. Главное». «Информация о „боях под Горловкой“, распространяемая в интернете, не соответствует действительности. В городе никого и ничего не подрывали, якобы был мощный прилет в район аэропорта», — сообщает teleram-канал «Майор и Генерал». Жители Донецка в соцсетях активно обсуждают взрывную волну, которая прошлась по городу. «Я только что услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — поделился пользователь Патрик Ланкастер в Twitter.